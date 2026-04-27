Hospitalizada una joven de 20 años tras accidentarse de madrugada en la N-640 en Cuntis
Es una vecina de Caldas que chocó con un árbol a la entrada del polígono de A Ran
N. D.
Pontevedra
Una joven de 20 años, vecina de Cuntis, fue trasladada esta madrugada al hospital Montecelo de Pontevedra tras resultar herida en un accidente en Cuntis, según informa el concello de esta localidad.
El siniestro se produjo a las 4.30 horas en el kilómetro 217,7 de la N-640 a la entrada del polígono empresarial de A Ran.
Se investiga si la conductora se quedó dormida al volante como posible causa de la salida de vía, en la que acabó colisionando contra un árbol. El impacto provocó que el vehículo perdiese parte del motor.
Además del 061 y la Guardia Civil, acudieron efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias de Cuntis y de Conservación de Carreteras del Estado.
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