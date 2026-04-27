Cuatro nacionalidades, un único lenguaje: la prevención de incendios en el programa Erasmus+ del IES de Arzúa

Cuatro nacionalidades, cuatro idiomas, cuatro culturas, cuatro destinos... pero un único lenguaje: el de la importancia de la prevención en todos los ámbitos de la vida. Alrededor de los riesgos y de cómo evitarlos y combatirlos gira el programa europeo Erasmus+ en el que está embarcado el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Arzúa en este curso, una iniciativa que también busca la concienciación ambiental de las nuevas generaciones.

Los escolares gallegos comparten programa Erasmus con colegas de Neumünster, una localidad al norte de Alemania, cerca de Hamburgo y Dinamarca; de Avezzano, en el corazón de Italia, en la región de Abruzzo; y de las islas Azores, en medio del Atlántico pero dependientes de Portugal. Una representación internacional muy variada que incluye una veintena de alumnos y cinco profesores.

Durante su semana de estancia en Galicia, el IES de Arzúa ejerció de anfitrión con un amplio programa de actividades, muchas de ellas vinculadas a la rama agraria, ya que el centro cuenta con diversos ciclos formativos de FP de esa familia profesional. Pero sin duda, el plato fuerte de la visita fue la jornada de prevención y lucha contra el fuego celebrada en el parque comarcal de bomberos de Arzúa, una experiencia muy atractiva y "muy satisfactoria y motivadora para todos", en palabras de la profesora de FP Agraria y coordinadora del Erasmus, Teresa Santamarina.

"Es una situación realista"

Sobre el terreno, dos brigadas de bomberos forestales de Ames y de Trazo, con una motobomba de Ames, así como personal de investigación de incendios (UIFO) con un dron, se encargaron de las clases teóricas y prácticas para casi medio centenar de estudiantes, tanto los llegados de fuera como los locales de segundo y tercero de la ESO y de los ciclos medio y superior de Gestión Forestal.

Tras una charla sobre el comportamiento del fuego, el trabajo de los bomberos y las medidas de prevención en una carpa habilitada para la ocasión, los alumnos pasaron a la parte práctica, que incluyó una demostración con el dron con cámaras de calor. Allí pudieron comprobar cómo funciona y cómo se detecta el calor en las pantallas, lo que puede servir tanto para ver el inicio de un fuego como personas en la zona próxima al incendio, algo fundamental en una investigación.

Después, aprovechando la motobomba, se hizo una simulación de atrapamiento: una situación de fuego que rodea a la brigada y al vehículo y en el que se crea un paraguas de agua con las mangueras para mantenerse a salvo. Los alumnos pudieron incluso meterse entre el camión y el agua para comprobar de primera mano la sensación, en lo que fue una de las experiencias que más disfrutaron.

El Correo Gallego

"Es una situación realista, como si estuviésemos trabajando y no calculásemos bien la dimensión del incendio, lo que nos atrapa y nos obliga a proteger el camión para que no se queme", explica Santiago Neira Gómez, asistente ambiental del distrito 3 de la Xunta y coordinador de la jornada.

Las brigadas realizan este tipo de prácticas con frecuencia, para estar listos en caso de actuación, pero poco a poco también se van introduciendo jornadas de este tipo para centros escolares, sobre todo aquellos institutos con ciclos vinculados al mundo forestal. "Realmente lo que hacemos es educación ambiental", añade Santiago Neira. "Una charla previa y después demostraciones", que admite que suelen gustar y tener buena acogida y, a la vez, también sirven como práctica para los bomberos.

"Solo puedo decir cosas buenas"

La profesora Teresa Santamarina también valora la experiencia, tanto las jornadas en concreto como todo el Erasmus. "Es una experiencia intensa", admite. "Abre la mente, los alumnos aprenden a comunicarse, mejoran sus habilidades, su autoestima, su independencia; solo puedo decir cosas buenas". La cara B es que implica "mucho trabajo" por parte de profesores, familias acogedoras, etc... "pero es muy motivador para todos".

Durante la visita a Azores, aprovecharon la realidad local para estudiar sobre el vulcanismo y los riesgos de los volcanes. Y cuando viajen a Italia, abordarán alguna emergencia habitual de la zona. "Aquí pensamos que uno de los peligros más importantes que tenemos en Galicia son los incendios", justifica la profesora.

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Pero no todo el Erasmus son emergencias, riesgos y catástrofes. Los estudiantes de Alemania, Italia y Azores también visitaron la granja del instituto y plantaron un árbol autóctono como símbolo de su visita y de la importancia del medio ambiente. Y, sobre todo, convivieron con culturas diferentes, que al al fin y al cabo es la esencia de los programas Erasmus de la UE, en los que el IES de Arzúa ya lleva metido varios años.