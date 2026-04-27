Dos meses sin pulpo en lonja: Galicia activa la veda tras facturar 14,75 M€ en la última campaña

El pulpo desaparecerá durante dos meses de las lonjas de Galicia tras el inicio de una nueva veda el 1 de mayo, que se prolongará hasta el 1 de julio. Así lo contempla el plan experimental para la gestión de esta especie acordado por la Consellería do Mar y el sector pesquero.

Cajas de pulpo para ser subastado en una de las lonjas gallegas. / Xunta de Galicia

El objetivo "es dar continuidad a las medidas técnicas consensuadas en los últimos años, que están permitiendo la recuperación de la especie tras las caídas productivas, ajustando la pesca a su ciclo biológico", afirman desde la consellería.

Una veda que llega tras una campaña 2025-26 que, según la Consellería do Mar, deja "unos resultados excelentes, que confirman el acierto de los esfuerzos del sector y de la Administración".

Mejora sustancial

Hasta la fecha, añade, se han extraído en los puertos gallegos casi 1.327 toneladas de pulpo, lo que generó un valor de facturación en lonja de 14,75 millones de euros, lo que supone un incremento de un 19% de las capturas y un aumento del 29% de los ingresos respecto a la anterior campaña.

"Estas cifras suponen una mejora sustancial respecto al balance alcanzado en la campaña anterior, 2024-2025, en la que se registraron descargas de 1.116 toneladas por un valor de 11,4 millones de euros", subrayan desde la Administración autonómica.

Además, cabe resaltar la revalorización del producto, cuyo precio medio se situó esta campaña en 11,61 euros/kilo en lonja, según datos de Pesca de Galicia, cifra que en la temporada 2024-2025 se quedó en 10,78 €/kg.

Ribeira, puerto líder en Galicia

La lonja de Ribeira lidera las ventas de pulpo en Galicia, superando las 276 toneladas comercializadas en la actual campaña, que generaron un volumen de negocio de más de 3,2 millones de euros.

En este nuevo escenario, la Consellería do Mar y el sector decidieron introducir mejoras cualitativas en la gestión. Como novedad en esta campaña, el plan limita por primera vez la pesca accesoria, "una medida de gran calado que supone un avance cualitativo en la protección del recurso y asegura que la actividad se centre estrictamente en los objetivos de sostenibilidad marcados".

Condiciones adversas

El balance global ha sido positivo, pero el crudo invierno, las adversas condiciones climatológicas y la limitada actividad de la flota han mermado las capturas en los últimos meses.

Esto ha provocado, según Primitivo Pedrosa, armador de la cofradía de Muros, que en las últimas semanas "algunhas embarcacións xa cambiaron de arte, debido a que as escasas capturas e o incremento do prezo do combustible fan que xa non sexa rentable a pesquería".

Asimismo, Pedrosa señala que la intensas lluvias y el descenso de la salinidad en las rías ha afectado también al pulpo. "Se baixa a salinidade os polbos morren ou marchan", añade.

Discrepancias con el tiempo de veda

Además, como en años anteriores, el periodo de la veda no contenta a todas las cofradías. "En Muros sempre defendemos que debería ser de 4 meses, pero xa estabamos contentos cos 3 acordados en 2025 e íamos na liña boa, pero agora córtase coa volta aos dous meses", subraya Pedrosa.

A este respecto, destaca las medidas más restrictivas adoptadas en Portugal, y también en Asturias, donde fijaron una veda de seis meses, para tratar de preservar la pesquería del pulpo.

Demanda asimismo que se realicen más estudios para poder adecuar los periodos de veda a los ciclos de desove del pulpo, porque entiende que "actualmente se están levantando as vedas antes de que remate o tempo de desove".

Corrientes y cardumen

Por su parte, José Domínguez, expatrón mayor de Corcubión que dedicó parte de su vida a la pesca del pulpo, asegura que "as vedas son boas, pero non están vinculadas a que haxa máis ou menos polbo".

En su opinión, esta pesquería depende más "das correntes e do cardume de peixe" y también de las condiciones de las rías "pois o polbo desova onde hai augas máis limpas". Además, considera que en esta pesquería "hai ciclos, e seguro que volveremos ter anos bos".

Otro de los grandes problemas, que desde la cofradía de Corcubión vienen alertando desde hace años, es el efecto de las artes pelágicas, después de que a partir del año 2000 se suprimiese la prohibición de utilizarlas a menos de 200 metros de profundidad.

"Iso provocou unha presión excesiva na pesca artesanal e noutras artes, e mermou non só as capturas de polbo senón tamén do peixe en xeral", afirma Domínguez.

Una situación que, añade, está provocando desencanto entre los profesionales de la pesca de bajura "e unha falta de relevo xeracional, porque a pesca para ser atractiva debe ser rendible economicamente".

Condiciones de la campaña 2026-2027

Una vez que finalice la veda biológica, la nueva campaña arrancará el 1 de julio manteniendo las reglas fundamentales para proteger el recurso. El peso mínimo de captura continuará fijado en 1 kilo por pieza, ya sea entera o eviscerada a bordo.

En cuanto a los topes máximos de captura, el plan divide la campaña en dos períodos para evitar la saturación de los mercados.

Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, la cuota será de 35 kilos por barco y día, a los que se añadirán 35 kilos adicionales por cada tripulante enrolado y a bordo, con un límite máximo de 240 kilos diarios.

En lo que reste de campaña, a partir del 1 de septiembre, la cuota subirá a 55 kilos por embarcación y día, con 55 kilos más por tripulante, quedando el tope máximo en 380 kilos diarios.

Horarios de trabajo

Respecto a los horarios de trabajo, la actividad extractiva se iniciará a las 06.00 horas y finalizará a las 16.00 horas. No obstante, se permitirá que las embarcaciones salgan del puerto a partir de las 05.00 horas de la madrugada.