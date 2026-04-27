INDUSTRIA

O PSOE pide ao alcalde da Laracha que traslade á Xunta o rexeitamento á planta de biogás

Os socialistas reclaman unha fronte común contra o proxecto de Soandres

Veciños coa portavoz do PSOE e a deputada Patricia Iglesias no Parlamento.

Veciños coa portavoz do PSOE e a deputada Patricia Iglesias no Parlamento. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O PSOE da Laracha reclámalle ao alcalde que transmita á Xunta de Galicia "o rexeitamento" ao proxecto de instalación dunha planta de biogás en Vista Alegre, Soandres.

"Ante o crecente rexeitamento veciñal á planta proxectada, esixímoslle a creación inmediata dunha comisión de traballo conxunta", sinala a voceira socialista Inés Ramos López.

Xuntanza coa conselleira

Sinala que a comisión debe estar integrada por representantes da plataforma de persoas afectadas e asociacións veciñais, así como por representantes de todos os grupos políticos con representación municipal.

"O obxectivo é único e irrenunciable, manter unha xuntanza directa coa conselleira de Medio Ambiente para trasladarlle, de primeira man, a oposición frontal do tecido social a esta instalación", engade.

Fronte común

Inés Ramos asegura que "o Goberno local non pode actuar de costas á veciñanza nun asunto de tanta transcendencia ambiental e social", e pide facer fronte común nesta cuestión. "Vista Alegre non é un caso illado, é un síntoma de como este Concello xestiona o territorio sen escoitar a quen o habita", indica.

Noticias relacionadas y más

"O alcalde debe exercer o seu papel de representante da cidadanía e facilitar esta vía de diálogo institucional de forma inmediata", subliña Ramos López. "O malestar veciñal non agarda, e tampouco nós", conclúe.

