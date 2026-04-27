La maquinaria trabaja ya para desdoblar la autovía de Santiago a Brión y que llegue hasta Urdilde
Los trabajos en el primer tramo, de 4,9 kilómetros, permitirán habilitar cuatro carriles de circulación y buscan mejorar la seguridad
Se reformará la vía de alta capacidad en este trecho con obras durante 18 meses, por lo que podrían estar acabadas en otoño de 2027
El Concello de Brión valora positivamente que la maquinaria esté trabajando ya sobre el terreno en el primer tramo del proyecto de desdoble que permitirá avanzar hacia la futura autovía entre Noia y Santiago, en concreto en el tramo entre el municipio maiano y Rois.
Esta primera actuación afecta al subtramo entre Brión y Urdilde, con una longitud de 4,9 kilómetros y una inversión de 10,46 millones de euros. Se trata de un paso importante para mejorar las comunicaciones entre la comarca de Noia, Brión y el área de Santiago, en una vía con un elevado volumen de tráfico y con una demanda histórica de mayor seguridad.
Para finales de 2027
Los trabajos se desarrollarán entre los puntos kilométricos 11,640 y 16,600, con la previsión de habilitar cuatro carriles de circulación en este tramo, y el plazo de ejecución es de 18 meses, por lo que, si se cumplen las previsiones, esta fase podría estar terminada a comienzos del otoño de 2027.
Desde el Concello de Brión valoran el inicio de esta actuación, que supone un avance relevante para una infraestructura clave en la movilidad diaria de la vecindad y en la conexión con el conjunto de la comarca.
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