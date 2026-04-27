Macrococido de Lalín en la Gran Mazana con capas para Ruibal Fuentes, el conselleiro de Cultura, Rafael Cuíña, Marta de Blas y José Gil

La Casa de Galicia de Nueva York acogió este domingo uno de los actos con mayor proyección internacional de la Feira do Cocido de Lalín: un Capítulo Extraordinario de la Encomenda do Cocidocon degustación para 450 personas, en su mayoría gallegos residentes en Estados Unidos. El evento consolidó la gastronomía de Lalín como embajadora de Galicia. El acto estuvo presidido por el alcalde de Lalín y Gran Comendador, José Crespo, y el presidente de la entidad, José Gil, con presencia institucional destacada, reconocimientos y aforo completo en pocas semanas.

Así, se nombró a cinco nuevos comendadores por su contribución a la difusión internacional de la Feira do Cocido, que recibieron su capa, cucharón de plata y diploma. Se trata de Ramiro Ruibal Fuentes, economista y figura clave en la promoción del manjar lalinés durante décadas, contribuyó a que la fiesta lograse el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional y participó en eventos en países como Venezuela, Argentina o Portugal. Señaló que “es un orgullo estar aquí celebrando el Cocido en una de las ciudades más importantes del mundo, evidentemente después de Lalín”.

Exregidor y político

También consta Rafael Cuíña Aparicio, empresario y exalcalde de Lalín, impulsó iniciativas como la Carpa do Cocido o el Cocido do Orgullo, y continúa activo en política y empresa, así como el conselleiro José Carlos López Campos, con trayectoria en CaixaBank y en política autonómica, quien desde Cultura impulsa proyectos como el Año Oteriano 2026 y el Centro de Artes Dixitais.

José Gil, presidente de la Casa de Galicia, emigrante de Lalín, fue reconocido por su labor con la colectividad gallega. Emocionado, afirmó que “o cocido trasládame a Pareizo onde nacín e tráeme recordos de familia en España”. Cerró la Encomenda la cónsul Marta de Blas, diplomática con amplia experiencia internacional, quien destacó el valor de la gastronomía como puente cultural. Crespo indicó que “é comendadora por petición da comunidade galega no país norteamericano”.

Gaitas y Luchi Iglesias

Tras el acto, los asistentes disfrutaron de un cocido elaborado por cocineros de Lalín (Alberto Iglesias, de Casa Currás, Álex Iglesias e Isabel Louzao, de La Robleda) con productos de EE. UU. pero siguiendo procesos tradicionales. También se sirvieron postres típicos como leche frita, filloas o cañas de crema. El evento incluyó música tradicional, con actuación de gaitas y del artista Luchi Iglesias, y una queimada en directo. La jornada terminó con una gran ovación a los cocineros.

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Una performance en torno al cerdo en la Encomenda do cocido celebrada en Nueva York / Cedida

El éxito de convocatoria refuerza la proyección global de la Feira do Cocido, que ya ha pasado por ciudades como Santiago, Madrid o Buenos Aires, confirmando que el cocido lalinense es mucho más que un plato: es un símbolo cultural gallego con alcance universal.