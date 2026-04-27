MÚSICA
La soprano Gemma Román y la pianista Andreina Muñoz rinden homenaje a Marcial del Adalid
Protagonizan mañana en A Coruña un concierto promovido por la Real Academia Galega de Belas Artes
Corcubión
La soprano Gemma Román, afincada en Costa da Morte, protagonizará mañana en A Coruña, junto a Andreina Muñoz al piano, el concierto Marcial del Adalid: O Eco do Piano Galego, promovido por la Real Academia Galega de Belas Artes.
La cita es a las 19.30 horas en el salón de actos de la Academia de Belas Artes, y el programa artístico propone un viaje por la sensibilidad de Marcial del Adalid (1826-1881), figura central en la transición del romanticismo musical español y pionero en la dignificación de la identidad sonora de Galicia.
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