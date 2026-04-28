Carballo e L’isle-Jourdain reforzan os seus lazos cunha ampla programación cultural e de irmandade

Unha delegación da localidade francesa visitou os murais da vila e asistiu a espectáculos de música, baile tradicional e danza

Integrantes da delegación de L'Isle-Jourdain, tras a recepción oficial. / Cedida

Suso Souto

Carballo

O concello de Carballo e a localidade francesa de L'Isle-Jourdain (Gers) reafirmaron a súa histórica amizade, iniciada hai máis de tres décadas, cunha completa fin de semana de actividades de intercambio cultural.

A programación de irmandamento para este 2026 arrincou este venres 24 coa recepción ofrecida polo alcalde, Daniel Pérez, aos visitantes, e estendeuse ata o luns 27. Catro días para crear espazos de convivencia tanto para a delegación francesa como para a veciñanza carballesa.

A recepción oficial da expedición tivo lugar no salón de plenos, nun acto presidido polo alcalde carballés pero no que tamén participou, vía vídeoconferencia, o novo rexedor de L’Isle Jourdain, Éric Bizard.

O sábado, a actividade trasladouse á Escola Oficial de Idiomas (EOI) cun almorzo de confraternidade e unha ruta guiada polos murais de Carballo, conducida polo propio alumnado de Francés da escola.

A tarde do sábado estivo protagonizada polo encontro galego-occitano no mercado municipal. Houbo obradoiros de baile tradicional e unha gran foliada coa participación de grupos locais (Arume de Verdillo, Escola do Alprende, Nemeth) e músicos occitanos (Marie-Françoise Rivail, Monique Garnung, Francis Deluc e Éric Viala).

O domingo a delegación visitou a feira de Carballo durante a mañá. Como peche cultural, o Pazo da Cultura acolleu o espectáculo de danza Benquerer, ao que asistiron tanto os visitantes franceses como as familias acolledoras.

Para finalizar a visita, o luns realizouse unha xornada de carácter máis turístico e industrial con visitas a Iberluffa en Caldas de Reis, Santiago de Compostela e Fisterra.

