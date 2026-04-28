URBANISMO

Carballo marca un cambio de ciclo: máis vivendas, solo industrial esgotado e novos negocios

Nos últimos dous anos tramitáronse 124 licenzas de edificación e suma xa 14 no primeiro trimestre

Carballo recupera un dinamismo que non se vía desde os anos previos á crise de 2008. / C. C.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Os últimos datos do rexistro de entrada do Concello de Carballo confirman unha tendencia ascendente e sostida na actividade económica e urbanística do municipio.

O peche do exercicio 2025 e os primeiros datos do primeiro trimestre de 2026 amosan "un dinamismo que non se vía desde os anos previos á crise de 2008", subliñan dende o goberno local.

Destaca especialmente o rexurdir da vivenda colectiva e a plena ocupación do solo industrial. Así, a evolución das licenzas de edificación reflicte un cambio de ciclo importante. Tras varios anos (período 2016-2023) nos que a construción de edificios de vivendas foi practicamente nula ou anecdótica, os anos 2024 e 2025 marcaron un punto de inflexión con 76 e 48 novas vivendas en bloques de edificios, respectivamente.

O máximo rexistrouse en 2006, con solicitudes para un total de 1.138 vivendas. "Unha porcentaxe ampla non chegou a construírse debido á crise inmobiliaria que estoupou no 2008", subliñan.

Pola súa banda, o ano 2025 pechouse con 80 vivendas totais, a segunda cifra máis alta desde 2008 tras as 97 do 2024. No primeiro trimestre deste ano xa se tramitaron licenzas para 14 novas vivendas (9 en edificios e 5 unifamiliares).

Solo Industrial

O sector industrial continúa a ser o motor económico do concello e da comarca. O Parque Empresarial de Bértoa, cuxa primeira fase (construída en 1988) conta cunha ocupación superior ao 90%, deu paso a unha segunda fase con 718.000 m2 de superficie e cuxas parcelas están xa vendidas na súa totalidade.

Entre os anos 2011 e 2025, desde que comezou a construción da segunda fase, a media de licenzas para naves industriais situouse preto das 11 por ano (10,8). Destaca o pico de 24 naves en 2017.

Desde o Concello seguimos insistindo na necesidade de desenvolver coa maior rapidez posible a terceira fase proxectada, que sumará outros 443.000 m2, para dar resposta á alta demanda de empresas que queren instalarse no municipio.

Apertura de negocios

Pola súa banda, a vitalidade comercial de Carballo tamén amosa sinais de robustez. No 2025, as comunicacións previas de inicio de actividade alcanzaron as 95 solicitudes, "a cifra máis alta dos últimos 8 anos, desde as 108 solicitudes do 2017", destacan dende o goberno local.

Este dato, engaden, "case duplica as cifras de anos como 2013 ou 2024, o que sinala unha clara recuperación na confianza dos emprendedores e pequenos empresarios locais".

No primeiro trimestre deste ano xa se contabilizan 12 novas actividades, entre elas unha para un restaurante dun garfo na Revolta, que continúa a súa expansión como zona comercial e de servizos.

Referente en crecemento

"Os datos globais reflicten que Carballo superou o longo período de estancamento post-2008. A combinación de novas promocións de vivendas en altura, o esgotamento do solo industrial dispoñible por éxito de vendas e o incremento na apertura de negocios sitúan ao municipio como un referente de crecemento en Galicia", afirman dende o goberno local, que preside Daniel Pérez.

O Concello, afirman, "seguirá traballando na axilización administrativa e na dotación de infraestruturas para que esta tendencia positiva se manteña".

Evolución desde o ano 2003

O rexistro contabiliza dende o ano 2023 un total de 4.189 licenzas de vivendas, se ben algunhas edificacións non se fixeron debido á crise inmobiliaria.

No eido industrial o Concello tramitou licenzas para 251 naves, e un total de 2.489 de licenzas de actividade.

  1. El batallón de Lavacolla: 400 operarios trabajan contrarreloj en la nueva pista del aeropuerto de Santiago
  2. Galicia triunfa en Prime Video: Esta es la serie de ciencia ficción del momento rodada en Santiago
  3. Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago: 'Nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió
  4. Andrés Suárez desvela su playa favorita en Galicia: 'Es la más hermosa que vi en toda mi vida
  5. El Camino de Santiago llega a Netflix con la película más taquillera de la historia de Italia
  6. El arte gallego conquista Nueva York: diez esculturas hechas en Galicia toman la emblemática Park Avenue
  7. Muere el empresario Rafael Rey Díaz, presidente del Grupo Distrisantiago
  8. ¿Por qué crece la población extranjera en Melide, Ordes, Santa Comba y Lalín?

Tracking Pixel Contents