Una empanada de rodaballo para chuparse los dedos... y ganar un concurso

Este fin de semana se premió en Muxía la mejor empanada de rodaballo de entre las presentadas a la cuarta edición de un concurso organizado por Neptura (la nueva marca de Stolt Sea Farm, dedicada a la alta acuicultura de rodaballo y lenguado) que tuvo lugar en la Escola Veciñal de Merexo.

Más de un centenar de personas han podido degustar las empanadas ganadoras de María Engracia Insua Frade, que quedó en tercer lugar; de Manuel Sambad Vilela, en segundo puesto; y de la

ganadora, María José Romero Sendón, cocinera en el camping Lago Mar de Merexo.

María José Romero Sendón, cocinera en el camping Lago Mar de Merexo, ganadora del concurso, con su empanada. / Cedida

Esta jornada gastronómica tiene la finalidad de poner en valor el rodaballo criado en las aguas del Atlántico Norte, dar a conocer su versatilidad, sabor y textura.

El encuentro finalizó con sorteos, una exposición de dibujos y música tradicional.

Neptura se basa en dos pilares fundamentales: la alta acuicultura y un sabor exquisito. La marca ofrece productos de alta calidad, criados en instalaciones modernas en la costa del Atlántico

Norte, cuidando del entorno, con una obsesión con el bienestar animal y ofreciendo trazabilidad absoluta.

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Tiene además como propósito poner a disposición de consumidores y chefs un pescado excepcional, sostenible y trazable, que transforme cada momento gastronómico en una experiencia culinaria memorable.