Valga propone que se dedique un Días das Letras Galegas al Padre Isorna por "trascender o literario"

El Ayuntamiento de Valga se ha puesto manos a la obra: va a iniciar los trámites para solicitar, ante la Real Academia Galega, que una de las próximas ediciones del Día das Letras Galegas se dedique al Padre Isorna, dado que el pasado domingo se cumplieron 10 años de su fallecimiento. Esta es una de las condiciones imprescindibles para que un autor pueda recibir este reconocimiento, por lo que el alcalde, José María Bello Maneiro, destaca que “xa non hai ningún obstáculo para que o Padre Isorna se converta no segundo valgués, despois de Xesús Ferro Couselo, en ser homenaxeado no Día das Letras Galegas. A relevancia da súa obra e o seu traballo en defensa da lingua galega están fóra de toda dúbida”.

A juicio del regidor, la figura del Padre Isorna "trascende o ámbito literario". Su obra periodística fue también fecunda pero, principalmente, destacó en el campo religioso y espiritual. Fue conocido como “o cura galeguista”, por su condición de precursor del uso del gallego en la liturgia, oficiando durante más de veinte años las misas emitidas por la Televisión de Galicia.

Natural de Barcia

Nacido en Barcia en el año 1921, José Manuel Isorna Ferreirós realizó el noviciado en Santiago y, después de completar su formación filosófica y teológica, fue ordenado sacerdote en mayo de 1947. Ocupó diversos cargos de relevancia dentro de la Orden Franciscana, desempeñando una intensa actividad como comunicador en prensa y televisión. Asumió también la Delegación de medios de comunicación del Arzobispado de Santiago.

Primera biblioteca

Fue miembro correspondiente de la Real Academia Galega y el 17 de mayo de 1997 recibió el título de Hijo Predilecto de Valga. En el año 2009, el franciscano donó al Ayuntamiento su biblioteca privada, integrada por unos 15.000 volúmenes: trabajos de teología y filosofía, literatura histórica, libros de poesía y arte, bibliografías, publicaciones propias, enciclopedias, diccionarios, mapas y diverso material audiovisual, que pasaron a formar parte del patrimonio público de Valga y que permitieron abrir en 2011 en el Auditorio Municipal la primera biblioteca pública de teología de Galicia. “Está claro que o Padre Isorna mantivo durante toda a súa vida un forte compromiso con Valga, con Galicia e coa cultura e lingua galegas e cremos o recoñecemento debe estar á altura”, concluye el alcalde.