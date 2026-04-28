José Luis Franco, un tabernero con casi medio siglo detrás de la barra: "A clave é ser paciente"

José Luis Franco Pérez (67 años), vecino de la parroquia roisense de Sorribas, acumuló más de cuarenta y cinco años detrás de la barra de la taberna A Carballeira. El negocio nació en 1979 de la mano de su madre y se consolidó como un espacio de encuentro entre la vecindad. Un punto de reunión donde se fraguaron innumerables amistades y anécdotas de las que fue espectador. "O local estaba a nome de miña nai, pero eu xa me facía cargo do traballo", recuerda.

Su dilatada trayectoria vinculada a la hostelería le ha valido ser merecedor de un homenaje que tendrá lugar el día grande de las Festas do Santo Isidro Labrador, el 15 de mayo. La conmemoración emociona al tabernero, que tira de humildad al reflexionar sobre ella. "Aínda non o creo. Igual hai xente que o merecía máis ca min", sostiene.

Aquellos tiempos "eran otros", señala el hostelero jubilado, quien ha vivido la transición de la vida de hace cuatro décadas a la actual tratando a la clientela con amabilidad, educación y hospitalidad. "Antes traballábase máis, a xente pasaba máis tempo na rúa e non marchaba da aldea", compara con el presente. También nota diferencias en lo que pedía en sus inicios la clientela de una taberna como la suya, situada en el ámbito rural: "Daquela bebíase viño e máis cousas da casa, non o que piden agora".

A Carballeira tuvo que cesar su actividad el pasado octubre debido a los problemas de espalda de José Luis, quien recuerda con pelos y señales sus jornadas de trabajo: "Erguiámonos moi pronto porque abríamos ás sete da mañá para poñerlles o café aos que ían traballar. Ao longo do día viñan os veciños de Sorribas para tomar algo e entreterse con algún xogo e, a partir das seis da tarde, chegaban os obreiros". No solían cerrar tarde, sobre las diez de la noche como máximo durante la semana, "que ao día seguinte tiñamos que madrugar outra vez", señala.

El extabernero ha vivido entre bandejas y bebidas desde los veinte años. Tras incontables horas recibiendo clientela, no duda en afirmar que aquello era algo que le hacía feliz: "En ocasións podía ser algo repetitivo ou aburrido, pero na maioría das veces parecíame entretido".

José Luis disfrutaba de las pequeñas cosas, de las conversaciones amenas que le regalaban sus clientes, conocidos y amigos. "Gustábanme aqueles momentos cotiáns: charlar coa xente, xogar a algo se había tempo ou ver o fútbol. Fixen moitas amizades na taberna e pasei bos ratos con outros dos que nin lembro os seus nomes", comenta.

Como responsable de una taberna, el oficio del roisense requería de atención constante y una buena capacidad organizativa, entre otras cualidades. A partir de su experiencia, el hostelero confiesa a los profesionales del sector el secreto que lo ha hecho ser tan querido y respetado: "A clave é ser paciente, non hai moito máis. As persoas son amables se as tratas ben".

"Vin crecer e morrer a moitos"

Tras casi medio siglo al frente de A Carballeira, José Luis ha visto cómo el paso del tiempo ha afectado a más de una generación. "Vin crecer e morrer a moitos", indica. Pero si hay algo de lo que no se puede olvidar después de toda una vida en la taberna, es de agradecer el trato que ha tenido con él toda la vecindad de la parroquia de Sorribas: "Todos foron boas persoas. Non podo dicir nada malo deles".