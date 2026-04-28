CINCO EJEMPLARES
Una manada de jabalíes se pasea por la noche en Rianxo y provoca situaciones de peligro en la carretera Tanxil
Deambularon un tanto desorientados por las calles rianxeiras, dejando atónitos a todos aquellos que presenciaron su recorrido
Una manada de jabalíes que se paseó la madrugada del lunes por Rianxo, sorprendió a los conductores y transeúntes que se toparon con ella en la carretera Tanxil. Esta escena, que cada vez se repite más en las localidades de Galicia, trató de ser controlada desde mes de octubre con la emergencia cinegética decretada por la Xunta, pero tras cerrar la campaña en febrero, parece que los ejemplares de estos animales todavía son muy numerosos en la zona del Barbanza.
Tal y como muestran las imágenes que acompañan esta noticia y que han sido publicadas por Juan Fernández en las redes sociales, cinco de estos jabalíes terminaron paseando -un tanto desorientados- por las calles de Rianxo, dejando atónitos a todos aquellos que presenciaron su recorrido.
Una situación peligrosa
No obstante y pese a la curiosa estampa, que una manada tan numerosa se haya acercado hasta Rianxo podría haber generado situaciones de peligro tanto para el tránsito de vehículos como para los peatones, ya que la embestida de uno de estos animales podría tener consecuencias muy graves para una persona.
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