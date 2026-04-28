Parece California, pero es Galicia: el mayor bosque de secuoyas rojas de Europa está a 1 hora de Santiago

Cualquier amante de la naturaleza ha soñado alguna vez con hacer senderismo entre las famosas secuoyas de California y maravillarse con la inmensidad de los ejemplares que lo componen. Lo que muchos no saben es que, para ver estos árboles típicos de la costa oeste norteamericana, basta con una hora en coche desde Santiago de Compostela.

Y es que en Poio (Pontevedra) se encuentra el Bosque de Colón, el mayor bosque de secuoyas rojas de Europa, que alberga alrededor de 500 especímenes de Secuoia sempervirens. El paseo por el parque es gratuito y ofrece una oportunidad única: disfrutar de una escapada rural en plena naturaleza entre ejemplares que llegarán a vivir, probablemente, más que uno mismo.

El Bosque de Colón, más de dos hectáreas de secuoyas a un paso de Santiago

Los rayos del sol sobre la piel, el sonido de las pisadas sobre el terreno y el balanceo de las ramas de las secuoyas. Eso es lo que se experimenta en el Bosque de Colón, un oasis de paz con más de dos hectáreas que lo han convertido en el más extenso del continente europeo.

El paraje recibe la visita de numerosos turistas cada año, entre ellos el influencer Pablo Vázquez (@gallegoviajero), para el que la excursión fue como estar dentro "de un cuento". Así lo afirmó en sus redes sociales, donde compartió su intensa experiencia paseando entre las coníferas del municipio de Poio.

"Caminar entre estos gigantes te hace sentir minúsculo, pero vivo. Cada paso es una foto de portada", aseguró en su perfil, donde mostró algunos de los ejemplares con los que se fue encontrando.

Su serpenteo entre los troncos, algunos de "más de 35 metros de altura", le permitió disfrutar "de un verde que relaja la mente" y de unos "senderos que parecen diseñados para perderte y reconectar con la naturaleza". Para el creador de contenido, se trata de "un viaje que deja huella", especialmente recomendable para quienes deseen ver con sus propios ojos todo lo que han crecido las secuoyas desde su plantación hace ya 34 años.

Una colaboración verde entre España y Estados Unidos

El parque, ubicado en la ladera sur del Monte do Castro, nació hace más de tres décadas para celebrar el 500 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas. La idea partió del profesor de la Universidad de Arizona, John Harmon McElroy, que estudiaba los orígenes gallegos del explorador, y acabó cristalizando en 1992 en una colaboración histórica entre España y Estados Unidos.

Fue entonces cuando el gobierno americano envió a Galicia los cerca de medio millar de especímenes que hoy pueblan el bosque, que se vuelve especialmente mágico al atardecer. Los árboles -plantados mano a mano por jóvenes estadounidenses y vecinos de Poio-, podrían llegar a superar, con el tiempo, cifras impactantes: 2.000 años de vida y 100 metros de altura.

Son precisamente estos números los que hacen que las secuoyas resulten tan espectaculares para el ojo humano. En el caso del Bosque de Colón, además, el entorno es un plus añadido: como los especímenes se encuentran junto a la ría de Pontevedra, el paseo va acompañado de unas vistas impresionantes sobre el agua.

Cómo llegar al bosque de secuoyas de Poio desde Compostela

Si se vive en Compostela, la forma más fácil de ver secuoyas californianas en este rincón de Galicia es coger la AG-56. A continuación, se toma la E-1/AP-9 en dirección a Ribadumia, desviándose en la salida 9.

Después hay que coger la EP-9507 y la CF-102 con destino Poio y seguir las indicaciones hasta el Bosque de Colón. Para facilitar la visita, el Área Recreativa de O Castro cuenta con un gran parking en el que se puede dejar el coche para disfrutar sin problemas de uno de los espacios verdes más curiosos de la comunidad.

Una vez allí, es recomendable visitar también el mirador de Monte Castrove, a una hora a pie del bosque de coníferas californianas. En ese punto, encaramado en el pico más alto de la sierra, se puede gozar de una espectacular panorámica que abarca Marín, la isla de Tambo, la costa del norte de la ría y la Isla de Ons, así como la propia ciudad de Pontevedra, gracias a los 613 metros del observatorio.

Otros puntos de interés de los alrededores son los petroglifos de Outeiro da Criba, con sus misteriosos grabados, y el monasterio de Armenteira, datado del siglo XII. Su arquitectura y sus famosos jabones hechos con ingredientes naturales son el broche perfecto con el que poner fin a la visita y regresar a Compostela con energías renovadas.