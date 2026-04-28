Este concello gallego regalará pases gratis para las atracciones de su fiesta grande

Buenas noticias para los más pequeños de la casa. Y es que un concello gallego regalará pases gratuitos para las atracciones de una de sus fiestas más emblemáticas.

En concreto, estamos haciendo referencia al Concello de Oroso, que acaba de anunciar a través de sus redes sociales que regalará pases para las atracciones de la Festa da Troita.

Festa da Troita 2026

Considerada como una de las fiestas más populares -y esperadas- de este concello gallego, la celebración tendrá lugar los próximos 8,9 y 10 de mayo.

Música en directo, campeonatos de pesca, degustación de troitas, juegos y diversas actividades culturales llenarán Oroso durante tres días en los que tradición y fiesta se dan la mano.

Entre las actuaciones musicales destacan las de agrupaciones destacadas como la Panorama City, Olympus, Los Satélites o la Marbella.

Cómo conseguir pase gratuito

Según explica el concello a través de redes sociales, los pases gratuitos se entregarán para todos los niños y niñas de 0 a 16 años, ambos incluidos, que estén empadronados en Oroso, "ata esgotar existencias".

Degustación de troitas en Oroso / Archivo

La recogida de pases tendrá lugar este miércoles, 29 de abril, de 17 a 19.00 horas y el jueves, 30 de abril, de 10 a 13.00 horas en la casa del concello.

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Desde el concello informan que el pase no será válido para las atracciones "con premio" y todos los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: estar empadronados en el Concello de Oroso y presentar el DNI.