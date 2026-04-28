Protección do ceo nocturno, murais con focos e parques con luz vermella: así renovará Carballo o seu alumeado
O Concello licita por 8,5 millóns un servizo integral que inclúe a renovación de 9.000 luminarias, a xestión de semáforos e dez novos pasos peonís intelixentes
O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, xunto cos concelleiros Iván Andrade, Maica Ures e Belén Lendoiro, presentou os detalles da licitación do contrato mixto de servizos enerxéticos e iluminación, cun orzamento de 18.597.144,67 euros para os vindeiros 15 anos.
O concelleiro de Innovación, Iván Andrade, destacou que Carballo volverá ser un referente. "Imos ser o primeiro concello do Estado en cambiar o alumeado led por un aínda máis eficiente, e o primeiro de Galicia en aplicar unha temperatura de cor de 2.200 K, moito menos contaminante".
O plan inclúe a renovación de máis de 9.000 luminarias. Nunha aposta pola economía circular, reutilizaranse 7.700 carcasas de aluminio, cambiando só a placa led. Este novo sistema permitirá un aforro enerxético adicional do 18%, que sumado ao acadado desde 2013, situará o aforro total preto do 90%.
Ademais, o contrato inclúe zonas starlight (na costa, a luz baixará ata os 1.800 K a partir de determinada hora da noite para protexer o ceo nocturno); seguridade (incorporación de 10 novos pasos peonís intelixentes e a xestión integral dos semáforos); e espazos sociais e turísticos (iluminación específica para vinte murais do museo de arte urbana e a creación de parques para adolescentes con luz vermella e mobiliario adaptado).
A concelleira de Igualdade, Maica Ures, presentou o V Plan de Igualdade (2026-2031), un documento que definiu como "vivo e transversal". Con 55 actuacións previstas, o plan inclúe a creación dunha comisión técnica que avaliará o seu impacto cada seis meses para adaptalo á realidade social de Carballo.
Pola súa banda, a concelleira de Facenda, Belén Lendoiro, deu conta da liquidación do orzamento de 2025, que amosa a "boa saúde financeira" da administración local. Cun orzamento definitivo de 44,7 millóns de euros, o Concello logrou un nivel de execución de investimentos do 80%, destinando máis de 12 millóns de euros a obras e melloras.
O remanente de Tesourería sitúase en 8,9 millóns de euros.