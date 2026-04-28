Las Carrozas de San Cidre vuelven a tomar Boqueixón con música, desfiles y pregón de María Mera

El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, y el presidente de la Asociación de las Carrozas del San Cidre, Alejandro Pena, presentaron el programa de la 52ª edición de la Festa das Carrozas do San Cidre, la primera que se desarrollará bajo la distinción de Festa de Interese Turístico de Galicia y cuyo día grande tendrá lugar el domingo 17 de mayo.

La programación arrancará el sábado 9 de mayo con la presentación de un libro que “recompila textos, imaxes, momentos, anécdotas e recordos dos vellos do lugar e que forman parte de máis de medio século de historia desta celebración”, según apuntaba Pena. Una presentación que tendrá lugar en la casa de la cultura de Camporrapado, a las 19.30 horas.

Celebración

La fiesta en sí comenzará el sábado 16 de mayo, a las 22.00 horas, con la tradicional misa en honor a Nuestra Señora de Fátima, que incluirá una procesión nocturna con la agrupación Sete Pontes (Ourense). Y a partir de las 23.00 horas, gran verbena con el Grupo Tatoo y Discoteca Móvil Pirámide XXL con el DJ Marcos Kintana.

Ya el domingo 17 de mayo tendrá lugar la 52ª edición del Desfile de Carrozas del San Cidre. Las carrozas estarán expuestas en Camporrapado desde las 11.00 horas, para salir en desfile por las calles de Oural al mediodía, coincidiendo con la misa en honor a San Cidre. Las carrozas estarán acompañadas por la música de las charangas BB+ y Os Atrevidos, así como por la banda de gaitas Nova Fronteira. A las 14.00 horas, inauguración oficial con la entrega de premios a las mejores carrozas y el pregón, que este año correrá a cargo de María Mera, conocida actriz y presentadora. Después, degustación de vinos y aperitivos en las distintas carrozas y, a partir de las 15.00 horas, concierto de la banda de gaitas Nova Fronteira.

Charangas y programa infantil

Por la tarde, juegos para los más pequeños y la actuación de las charangas BB+ y Os Atrevidos. Y a partir de las seis de la tarde, gran fin de fiesta con la orquesta La Ocaband. Durante toda la jornada, en el entorno del campo de la fiesta habrá exposición de tractores antiguos, pulpeiro, carpa para comer en familia, food-trucks, atracciones para los pequeños y amplios aparcamientos gratuitos.

Ovidio Rodeiro puso en valor “a primeira festa de exaltación dos labores do campo que se puxo en marcha na comarca de Compostela hai máis de medio século” y puso en valor “o traballo dos veciños e veciñas do Oural, que levan semanas, algúns ata meses, traballando arreo na preparación da festa e das espectaculares carrozas que desfilarán pola parroquia na mañá do domingo 17 de maio”, y agradeció a “todas esas persoas que nos van situar no mapa por primeira vez por ser Festa de Interese Turístico de Galicia, vanse sorprender moitísimo”, felicitando tanto a la Comisión de Fiestas como a la Asociación de las Carrozas del San Cidre “por non deixarse vencer pola presión e dedicar máis tempo, esforzo e paixón para ofrecernos unha festa inesquecible, chea de cor, emoción e tradición. "Porque, ademais da singularidade, arraigo e valor cultural das Carrozas do San Cidre, tamén poñemos en valor a nosa gastronomía máis saborosa e exquisita, que desfrutarán os milleiros de romeiros e romeiras que se acheguen ao campo da festa”, aportaba.

Voluntariado

En este sentido, destacó el dispositivo previsto y agradeció por adelantado el trabajo del personal de Protección Civil y voluntariado “que nos axudarán a manexar a eses novos romeiros que se sumen por primeira vez ao San Cidre”. También acudieron al acto Juan Neira, representante de la Comisión de Fiestas; Mónica López, maestra del CRA Boqueixón-Vedra; y los concejales de Cultura y de Turismo, Gonzalo Redondo y José Luís Mareque.