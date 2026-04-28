Un vecino sofoca con un extintor un incendio en la cocina de un piso en Milladoiro

Un incendio originado en la campana extractora de la cocina de un piso de la rúa Anxeriz provocó este martes alarma en Milladoiro (Ames), aunque el suceso se saldó sin daños personales y las llamas pudieron ser sofocadas con rapidez.

El aviso llegó en torno a las 18.30 horas al GES de Brión a través de la central de emergencias del 112 Galicia, que alertaba de la presencia de fuego en un edificio situado en pleno centro de la localidad.

Cuando los efectivos del GES llegaron a la vivienda, ubicada en la segunda planta del número 14 de la calle, comprobaron que un vecino del inmueble ya había conseguido apagar las llamas con la ayuda de un extintor. Su rápida intervención evitó que fuese necesario desalojar el edificio.

La intervención del GES se centró entonces realizar las correspondientes mediciones de temperatura y a ventilar la vivienda debido a la gran cantidad de humo que había generado el incendio.

Estado en que quedó la cocina tras el incendio. / Cedida

¿Qué causó el fuego?

Por el momento se desconoce la causa exacta del fuego, aunque se manejan dos posibles hipótesis: que el suceso tuviese su origen en una sartén u olla que quedó al fuego o que se debiese a un fallo eléctrico en la campana extractora.

Cuando se declaró el fuego la vivienda se encontraba vacía. Fue la persona que reside en el piso quien dio la voz de alarma al llegar al inmueble y ver las llamas. Por fortuna, no sufrió daños de ningún tipo.

El suceso causó algunos desperfectos en la cocina, aunque la campana y la vitrocerámica fueron los únicos electrodomésticos afectados.

Hasta el lugar se desplazaron también Policía Local de Ames y Protección Civil.