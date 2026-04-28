Trinta e tres diplomas Sicted recoñecen o compromiso da Costa da Morte coa calidade turística
Foron distinguidos 8 hoteis e apartamentos turísticos, 2 empresas de turismo activo, 8 aloxamentos rurais, 5 museos e centros de interese, 2 albergues, 7 oficinas de información e 1 establecemento de turismo de benestar
O auditorio de Vimianzo acolleu este martes a entrega dos diplomas e distintivos do Sistema Integral de Calidade Turística en Destino (Sicted). A cita, organizada por Costa da Morte Asociación Turística (CMAT), co apoio da Deputación da Coruña e Turismo de Galicia, recoñeceu o compromiso de 33 establecementos, centros, organismos e empresas da Costa da Morte coa calidade turística no ciclo 3 da anualidade 2025.
A xornada abriu coa intervención da alcaldesa, Mónica Rodríguez, quen deu a benvida ás persoas asistentes, nun acto que contou tamén con representación do resto de concellos socios da CMAT. Seguidamente, o presidente da entidade e alcalde da Laracha, José Manuel López, foi o encargado de presentar o acto, subliñando a importancia do traballo conxunto entre administracións e empresas con programas como o Sicted, para seguir a mellorar a calidade e profesionalización do sector turístico de Costa da Morte.
Durante o acto tamén tomou a palabra o Subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, quen puxo en valor a importancia de dotar as empresas e entidades turísticas da formación necesaria para avanzar cara a un modelo de turismo sostible, capaz de xerar desenvolvemento económico no territorio.
O vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado de Turismo, Xosé Regueira, destacou a relevancia de iniciativas como esta para mellorar os servizos municipais e a experiencia das persoas visitantes, incidindo en que a boa xestión do turismo é clave para xerar economía, emprego e fixar poboación no territorio.
Pola súa banda, o director da Axencia Turismo de Galicia, Xosé Merelles, fixo fincapé en que a Costa da Morte é un claro exemplo de crecemento turístico, sinalando que os bos datos acadados responden ao traballo que se está a facer no destino desde a colaboración público-privada.
Tamén interveu Pepe Formoso, vogal da CMAT e presidente da APTCM, quen trasladou a visión do sector empresarial, incidindo en que este é un camiño que só é posible desde o compromiso colectivo, demostrando que a colaboración entre todos os axentes é clave para avanzar cara a un modelo turístico sostible.
Pechou a rolda de intervencións Emilio Cuíñas, director de Autoxiro e consultor Sicted, quen fixo balance do programa, sinalando o nivel de implicación das empresas participantes e as novidades para esta anualidade coa nova plataforma.
O acto culminou coa entrega dos diplomas e distintivos Sicted, na que participaron todos os representantes institucionais, a un total de 33 establecementos correspondentes ao Ciclo 3 da anualidade 2025, nun recoñecemento ao seu esforzo continuo por mellorar a calidade dos servizos turísticos no destino: 8 hoteis e apartamentos turísticos, 2 empresas de turismo activo, 8 aloxamentos rurais, 5 museos e centros de interese turístico visitable, 2 albergues, 7 oficinas de información turística e 1 establecemento de turismo de benestar.
Con esta iniciativa, a Costa da Morte continúa avanzando cara a un modelo turístico sostible, baseado na profesionalización, na cooperación entre axentes e na posta en valor dos recursos propios. Nas próximas semanas comunicarase a apertura dun novo período de inscrición para aquelas entidades interesadas en adherirse ao programa Sicted, xunto coa información sobre a formación dispoñible e o procedemento a seguir.
