Tantean a los vecinos de Trazo para emplazar en Berreo una planta de biogás

Miembros de la Plataforma Veciñal contra o Biogás de Berreo aseguran que "el nerviosismo ha vuelto a instalarse entre los vecinos de la parroquia de Berreo", en el Ayuntamiento de Trazo, tras tantear técnicos de la empresa CVE a residentes en la parroquia de Berreeo para localizar allí un supuesto terreno viable, de cinco hectáreas (como otros tantos campos de fútbol). Además, en el cuestionario y documentación que les han presentado, ya cuentan con dos espacios adecuados en esta localidad, siempre a menos de dos kilómetros de la red de gas orosana. A su vez, la regidora, se niega a pronunciarse "sobre algo que non existe" ya que "non hai nada no concello".

Así las cosas, el cuestionario de la firma impulsora, al que ha accedido un miembro del colectivo vecinal, "confirma que CVE proyecta una planta bajo una Autorización Ambiental Integrada de la Xunta de Galicia, con una vida útil inicial de 20 años". Sin embargo, los detalles críticos sobre el plan de desmantelamiento y las garantías financieras para la restauración del entorno "no se conocerán hasta que se inicie formalmente la tramitación ambiental". Precisamente, esta posibilidad si que la reconocía la mandataria local, Fina Suárez, quien apuntaba que algunos municipios ya se han encontrado con proyectos similares que se han tramitado directamente a través de la Xunta, como la planta de inertes de Cacheiras.

Meses de calma

Así, y tras meses de relativa calma, la posible construcción de una planta de biogás vuelve a situarse en el centro del debate público después de que CVE haya "ratificado su interés en el municipio y delimitado las zonas que cumplen con sus requisitos técnicos para la instalación". Según la información facilitada a los lugareños, "la planta proyectada tendría una capacidad de tratamiento de entre 50.000 y 90.000 toneladas anuales de residuos orgánicos", y aunque la empresa subraya que el proceso se realiza "en recintos herméticos para minimizar impactos, la concreción de las ubicaciones ha reactivado la preocupación vecinal que ya se manifestó en meses anteriores".

Prudencia municipal

También confirman la posición del ejecutivo local, que mantuvo una postura de "absoluta prudencia" durante el pleno celebrado el pasado jueves 26 de marzo. Así, y ante las preguntas de la oposición sobre si el Concello estaba informado oficialmente de estas localizaciones, la alcaldía lo negaba, e insiste en que no cuentan con ningún documento vinculante ni trámite administrativo ante la administración local. Asimismo, insta a la plataforma a pedir una reunión formal, si así lo desean, a través de registro.

Respuesta detallada

Este dato también está refrendado por los afectados, al aportar que, si bien la empresa CVE respondió de forma detallada a un cuestionario tras una reunión mantenida por ambas partes —documento donde se concretan las ubicaciones en Berreo—, la alcaldía restó oficialidad a dicha reunión al no haberse realizado por los cauces oficiales. Según Suárez, estos encuentros no pueden considerarse sesiones de dicha comisión, al no haber sido convocados formalmente por la presidencia.

La falta de concreción técnica, sumada a la confirmación de que ya solo se barajan opciones en Berreo, ha reactivado la inquietud de los vecinos, que "ven cómo el estudio del proyecto por parte de la empresa sigue adelante a pesar del rechazo inicial". Mientras la promotora avanza en sus estudios de viabilidad y define sus estrategias sobre el mapa de la parroquia, "el futuro de la instalación en Trazo permanece en un compás de espera, condicionado por el momento en que la empresa decida registrar oficialmente", aporta Amancio Barral en nombre de los posibles afectados.