Ames aprueba definitivamente su presupuesto 2026 con unas partidas récord de 43,3 millones de euros

El Ayuntamiento de Ames dispone de nuevos presupuestos para 2026 tras finalizar el 24 de abril el periodo de exposición pública sin alegaciones, quedando aprobados definitivamente sin necesidad de debate plenario. Antes, el 27 de marzo, expiró el plazo para una moción de censura tras el rechazo de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto. En total, será "un orzamento consolidado para o exercicio 2026 que ascende á cifra de 43.334.228,98 euros", subraya el Concello, ya que incluye los ingresos y gastos municipales por 38.753.577,15 euros, así como el Plan EDIL y las partidas de la EPEL Augas de Ames de 4.580.651,83 euros, que también constituyen un servicio municipal. Aumentan, pues, un 33%

Estas cuentas, que no se tendrán que votar en pleno presentan, a juicio del alcalde, Blas García, "unhas prioridades moi claras, que se ven reflectidas nestes orzamentos: a primeira, sen dúbida, é o benestar e cohesión social do noso Concello. Sobre todo axudar a aquelas persoas que máis o necesitan e que noten que dende o goberno de Ames estamos aí para axudalos. Medidas como a conciliación, apoio ás persoas maiores que viven soas, este ano incluímos unha axuda para as familias que teñen nas súas casas a persoas con trastornos metabólicos. A segunda das prioridades é a mellora dos servizos públicos. Ames é un Concello de servizos e a maior parte do noso orzamento sempre vai para cubrir eses servizos. Este ano seguimos apostando polos servizos: mobilidade, mellora das instalacións municipais, eficiencia enerxética... Ames é un concello solvente, e iso vainos permitir seguir investindo en infraestruturas necesarias no noso Concello que imos facer a través dos orzamentos municipais, pero tamén a través de augas públicas de Ames”.

Servizos Económicos

A su vez, la edil de Servizos Económicos, Susana Señorís, destaca que “Ames conta cunhas novas contas para este exercicio 2026. Dispoñemos do orzamento máis alto da historia con 38,7 millóns de euros do orzamento do Concello, pero o importante non só é esta cifra, senón que é o seu significado. Este incremento do orzamento responde a un aposta do goberno pola mellora e mantemento dos servizos, incrementando o esforzo inversor. Ademais, apóstase pola mellora das infraestruturas deportivas e pola mobilidade urbana coa adquisición de terreos para aparcamento público. Este goberno escolleu un camiño claro que é o da consolidación dos servizos públicos e ao mesmo tempo transformar o Concello. Destinamos máis de 8 millóns de euros a investimentos, case o 21% do orzamento”.

Principales áreas

Las principales áreas de gasto son educación, bienestar comunitario y servicios sociales, seguidas de medio ambiente, seguridad, cultura y deporte. En ingresos (38,7 millones), destacan los impuestos directos (24,5%, con el IBI como principal) y las transferencias corrientes (36,6%), junto a tasas y operaciones de capital. Ya en gastos, predominan bienes y servicios (42,6%) y personal (32,3%), con inversiones reales de más de 8 millones. Las operaciones financieras suponen solo el 0,75%. Por su parte, el presupuesto de Augas de Ames asciende a 4,58 millones e incluye mejoras en la traída, con la obra de abastecemento de auga potable desde la ETAP de Lens hasta O Milladoiro, Bertamiráns y rural; así como el refuerzo en la red de abastecimiento en la avenida da Maía, en Bertamiráns.