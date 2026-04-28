El modelo gallego de inclusión educativa atrae al Gobierno de Murcía hasta el IES do Milladoiro

Judith Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, acompañó al director xeral de Atención a la Diversidad e Inclusión Educativa de la Región de Murcia, Pedro Mondéjar, en una visita la Galicia con el objetivo conocer de primera mano el modelo educativo gallego que impulsa la Xunta, un referente en ámbitos como la inclusión, la innovación y la digitalización. En concreto, pasaron por el Centro de Innovación Educativa e Dixital, situado en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura, y por el Instituto do Milladoiro, en Ames, ejemplo de esta dinámica.

La representante de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP destacó que el interés de otras comunidades autónomas "reafirma el buen trabajo de la enseñanza gallega". En estos espacios, la delegación pudo observar la aplicación del modelo inclusivo en contextos reales, conociendo estrategias de atención a la diversidad, el uso de recursos especializados, experiencias de convivencia y proyectos que favorecen la equidad.

Diversos marcos

Durante estas jornadas de trabajo, la delegación murciana está analizando tanto el marco normativo y organizativo como la aplicación práctica de las políticas educativas gallegas en los centros. En este contexto, abordaron cuestiones clave como la organización de los recursos de apoyo a la inclusión, la coordinación entre servicios educativos y sociales, la formación del profesorado y la aplicación de metodologías inclusivas en las aulas.