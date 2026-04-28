A Xunta licita as obras de dúas novas sendas peonís en Laxe, cun investimento de 1,1 millóns de euros
Farase un itinerario de case 2 quilómetros entre Laxe, Serantes e Castrelo, na estrada AC-433
A Xunta sacou a licitación as obras de dúas novas sendas peonís na estrada autonómica AC-433, en Laxe, que suporán un investimento total de 1,1 M€. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, xunto á delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, e a directora da Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, presentou este martes a actuación, que será cofinanciada con fondos FEDER.
En concreto, construiranse dous tramos de sendas peonís que suman case 2 quilómetros e que, como destacou a conselleira, conectarán con outros itinerarios xa executados nesa estrada en Soesto e Serantes, conformando un itinerario continuo e seguro entre Laxe, Serantes e Castrelo para os desprazamentos a pé.
O primeiro dos tramos parte do núcleo de Castrelo e conectará coa senda xa executada en Serantes e o segundo enlaza este núcleo co de Laxe.
Allegue destacou o compromiso da Xunta coa mobilidade sostible e segura, “atendendo ás necesidades reais e construíndo unha Galicia mellor para todos e todas, a nosa Galicia Calidade da que estamos orgullosos”.
Neste senso, a comunidade conta xa cunha rede de sendas peonís e ciclistas de máis de 300 km, que contribúen a mellorar a accesibilidade e a seguridade das estradas, ademais de dinamizar o territorio.
As empresas terán de prazo ata o 25 de maio para presentar as súas ofertas e o prazo de execución das obras será de 12 meses.
Estes novos itinerarios desenvolveranse pola marxe dereita da estrada autonómica AC-433. Así, executarase un primeiro tramo de senda situado preto de Castrelo, no punto quilométrico 10+493, que finalizará no inicio da senda existente en Serantes, no punto 11+075.
O segundo tramo permitirá a conexión entre Serantes e Finllido, discorrendo entre os puntos 11+731 e 12+427. Neste treito prevense dúas zonas de aparcamentos.
- Dos estudiantes de Santiago logran la medalla de plata en la Olimpiada Española de Química
- Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago: 'Nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió
- Macrococido de Lalín en la Gran Mazana con capas para Ruibal Fuentes, el conselleiro de Cultura, Rafael Cuíña, Marta de Blas y José Gil
- El Camino de Santiago llega a Netflix con la película más taquillera de la historia de Italia
- Las casas de Santiago que conquistan a los jurados de arquitectura
- El plan perfecto para este puente de mayo en Galicia: las dos mejores orquestas coinciden en estas fiestas
- El batallón de Lavacolla: 400 operarios trabajan contrarreloj en la nueva pista del aeropuerto de Santiago
- Alerta amarilla por tormentas este martes en Galicia: la AEMET avisa de fuertes lluvias con granizo en Lugo y las Rías Baixas