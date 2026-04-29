Os alcaldes de Laxe, Cabana e Malpica analizan con Telefónica as reiteradas incidencias no servizo de telecomunicacións
Nunha reunión con Do Campo e co director da Amtega, os rexedores expuxeron á compañía as consecuencias dos cortes de telefonía e Internet
Redacción
A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, e o director da Amtega, Damián Rey, mantiveron este mércores unha reunión cos alcaldes de Laxe (Francisco Charlín), Malpica de Bergantiños (Eduardo Parga) e Cabana de Bergantiños (José Muíño) e co director do Territorio Norte de Telefónica, Manuel Ángel Alonso, co obxectivo de analizar a situación derivada das reiteradas incidencias na prestación do servizo de telecomunicacións nestes municipios da Costa da Morte, que xa foron trasladadas á delegada da Xunta nunha reunión o pasado 13 de abril.
Durante o encontro, os representantes autonómicos trasladaron a necesidade de dar resposta ás reclamacións formuladas polos rexedores locais, que veñen denunciando desde hai meses cortes frecuentes nos servizos de telefonía e Internet, con consecuencias directas sobre a actividade administrativa, económica e social da zona. Unha problemática que, segundo se puxo de manifesto na reunión, se produce de forma recorrente nese territorio.
Os representantes autonómicos e locais explicaron ao representante da compañía telefónica que esta situación está a afectar de maneira directa a servizos esenciais, como o funcionamento ordinario dos propios concellos, a actividade do tecido produtivo local ou a realización dalgúns trámites diarios nos centros de saúde, polo que advertiron que “esta realidade non pode normalizarse no rural galego”.
Ademais, informaron que os alcaldes e a delegada da Xunta xa trasladaran esta preocupación á Delegación do Goberno, solicitando tamén a súa mediación para que se poña fin aos cortes de subministración nos citados municipios e se avance cara a unha solución definitiva.
Cómpre lembrar que as competencias en materia de telecomunicacións corresponden en exclusiva ao Goberno central, como administración responsable da regulación, planificación e supervisión deste ámbito estratéxico.
Neste sentido, explicaron que desde o Executivo autonómico consideran que no rural galego as telecomunicacións constitúen un servizo fundamental e esencial para a cidadanía, polo que resulta urxente adoptar medidas que permitan eliminar estes cortes prolongados da rede e garantir unha prestación axeitada e estable.
Por último, quixeron trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza, asegurando que a Xunta de Galicia “seguirá vixiante e actuando dentro das súas competencias” para contribuír a que se dea unha resposta definitiva a estes problemas e mellorar a calidade dos servizos de comunicación nese territorio.
- Alerta amarilla por tormentas este martes en Galicia: la AEMET avisa de fuertes lluvias con granizo en Lugo y las Rías Baixas
- El plan perfecto para este puente de mayo en Galicia: las dos mejores orquestas coinciden en estas fiestas
- Las casas de Santiago que conquistan a los jurados de arquitectura
- El techno conquista la cima de Santiago: el gran festival que aterriza en la Cidade da Cultura
- Dos estudiantes de Santiago logran la medalla de plata en la Olimpiada Española de Química
- Mallou se moviliza ante las primeras cartas de expropiación para el nuevo barrio de Santiago: 'Ofrecen unha miseria
- Santa Marta Segura estudia contratar seguridad privada ante el auge de “mochileros” en el tráfico de droga
- Investigan la muerte de una mujer que apareció herida y semiinconsciente en una calle de Portonovo