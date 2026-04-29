El BNG exige a la Xunta "que poña fin ao deterioro" del transporte público en los concellos del cinturón de Santiago

Representantes del BNG de concellos del entorno de Santiago y, en concreto, de Santa Comba, Negreira, Brión, Ames, Rois, Padrón, Ordes, Trazo, Oroso y Vedra junto con la responsable comarcal nacionalista, Elvira Cienfuegos, entregaron en el Parlamento un documento con 2.410 firmas de personas usuarias del transporte público con el fin de exigir al área de Movilidad de la Xunta "que poña fin ao deterioro e á diminución do servizo na comarca".

Los nacionalistas fueron recibidos por la diputada del BNG, Saleta Chao Rivas, y el diputado Paulo Ríos Santomé. Ambos participaron en el acto de entrega de las firmas, antes de presentar en el Parlamento iniciativas con las mismas reivindicaciones.

Con esta acción de la campaña desarrollada bajo el lema “Transporte público y de calidad, YA”, el BNG de la comarca de Santiago busca recoger y hacer públicas las demandas de las personas usuarias del servicio, "que veñen sufrindo o seu deterioro", aseguran.

Especialmente, indican, "as persoas que acoden aos centros de traballo e tamén aos centros de ensino e que se viron obrigadas a buscar, de maneira urxente, alternativas ao transporte público".

La campaña pone el foco en problemas recurrentes que comprometen el derecho a la movilidad y que impactan directamente en la vida cotidiana de la vecindad. "Frecuencias insuficientes ou non adaptadas ás demandas da poboación, prazas insuficientes en determinados horarios, supresión de liñas, cambios de horario sen información previa, mal estado de conservación dos autobuses ou falta de atención ás persoas usuarias son algúns dos problemas que sofre a veciñanza que quere facer uso dos autobuses", exponen.

Un servicio "básico" para las zonas rurales

Señalan además que el transporte público "é básico para facilitar a vida no rural", y que la falta de un servicio que facilite la comunicación con los centros de trabajo, de educación, de salud o administrativos, incrementa la utilización de vehículos privados, lo que "contribúe ao despoboamento do rural e frea a transición cara a unha mobilidade sostíbel".