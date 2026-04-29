Dezasete expositores participarán os días 9 e 10 de maio na feira BioSaúde de Carballo
O programa inclúe charlas, talleres de surf e papel maché, catas de vermú ecolóxico e degustación de callos
O Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo celebrará os días 9 e 10 de maio a segunda edición de BioSaúde, un espazo de encontro ao redor da saúde, o benestar e o respecto pola natureza que busca promover un consumo responsable, hábitos de vida saudables e unha maior conciencia ambiental.
O evento foi presentado polo alcalde, Daniel Pérez; o concelleiro de Feiras e Mercados, Ramón Varela; a presidenta do CCA, Silvana Rama Corral; e outros directivos da entidade e expositores.
A feira celebrarase ao aire libre na Praza do Concello e contará coa participación de dezasete expositores, na súa maioría locais, pertencentes a sectores como a alimentación, a cosmética natural, a moda sostible, as terapias alternativas, a nutrición ou os produtos de hixiene e limpeza ecolóxica.
Durante toda a fin de semana desenvolverase unha ampla programación de actividades,entre as que figuran charlas e faladoiros sobre saúde, nutrición, cosmética natural e estilos de vida sostibles, impartidos por profesionais especializados; un taller surf; un obradoiro de papel maché; e unha cata de vermú ecolóxico acompañada dunha degustación de callos elaborados polo restaurante Albaroque.
Así mesmo, todas as persoas que se acheguen ata a feira a realizar as súas compras terán a oportunidade de participar no sorteo dunha cesta con produtos de BioSaúde, doados polos expositores, e 5 cheques de 20 € cada un para gastar nos comercios do CCA.
