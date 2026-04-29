La cultura urbana toma Santiago en nombre del Rompetiño 2026 de O Son

El Rompetiño tomó con toda la fuerza de sus primeros diez años de festival el compostelano Hotel Monumento San Francisco para anunciar la edición 2026 que, el 3 y 4 de julio, traerá a O Porto do Son desde actividades de cultura urbana a música emergente e, incluso una gala de Pili Pampín (día 4, 23.00 horas en el fachada marítima de la villa). Por supuesto, autoridades y público, plagado de jóvenes influencers, coicidieron en desear larga vida al evento.

Comenzaba el acto, en el que se intercalaron proyecciones de su oferta artística combinadas con imágenes de la localidad, con una loa a Luiz Pazos, el chaval que, a los 15 años, recogía el guante de su profesor en el IES local para crear una marca de ropa urbana, Rompiente Clothing. Hoy es el director de un festival "tan urbano como outro da Coruña ou Nova York", y fue él mismo quien entregó un ramo de flores a Carmiña, de 80 años y musa del evento. Los patrocinadores, como Hugo Pérez en nombre de Mahou, calificaba de "increíble" que el Rompetiño llegará tan lejos, mientras que la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, confirmaba la implicación en el evento de la Conselleira de Cultura, "porque queremos seguir apoiando estas iniciativas" a base de artistas "que hoxe enchen estadios".

Saludo de Rueda

El director de Turismo, Xosé Merelles, se refirió que este tipo de herramientas favorecen la creación de una red de propuestas turísticas en todo el territorio, que impulsen desde iniciativas más locales a otras centradas en públicos más específicos, pero que también tienen atractivo turístico. Y también aseguró que "este ano e o que ven o Rompetiño formará parte dos Concertos do Xacobeo". Además, disculpó la ausencia del presidente Alfonso Rueda, mandando "o seu saúdo, porque está moi interesado no desenvolvemento cultural".

El alcalde, Luis Oujo, se retrotraía a "cando houbo persoas que soñaron con unir música, deporte e convivencia; e crearon unha idea" que ya cumple una década. Además, recordó la implicación de todo el pueblo en su organización, atribuyéndole buena parte del éxito cosechado.

Cartel musical

Precisamente, el cartel incluye figuras, consolidadas y otras emergentes, como 9Louro, La Zowie, Carlota, Dirty Suc, Disobey, G La Sosita, GiGi284, Glory Six Vain, Gloosito, Guxo, Hecky, Hoke, Jaydime, Kike Varela, Lorna, MDA, Midas Alonso, Selecta, Skinyz, Slaapy Av, Sticky M.A. y Vampi.

Noticias relacionadas

Pero también habrá actividades de skate, break dance o BMX, sin olvidar la moda. De hecho, desfilaron en el claustro compostelano maniquíes con diseños de Nahir Álvarez, Lois Gayoso, Lidia Agra, Alejandra Gil, Ainhoa da Perna y también la Colección 2026 Rompiente.