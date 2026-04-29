O Plan Único medra un 11%, cunha partida adicional, ata os 153 millóns de euros
O pleno da Deputación da Coruña aprobou unha modificación de crédito de 65 M€
Cincuenta e un concellos do cinto compostelán recibirán un total de 88 millóns
O pleno da Deputación da Coruña aprobou este mércores, no marco dun expediente de modificación de créditos, unha partida adicional por importe de 65 millóns de euros para o Plan Único (POS+2026), que se suman aos 88 millóns consignados inicialmente, elevando o investimento total ata os 153 millóns de euros.
A cifra supón un incremento de preto dun 11% respecto aos 138 millóns totais de 2025 e consolida o Plan Único como o principal instrumento de cooperación municipal de Galicia e unha referencia a nivel estatal pola súa dimensión, flexibilidade e impacto directo nas economías dos concellos.
O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou que “o Plan Único é hoxe a mellor ferramenta que teñen os concellos para garantir servizos, investir e planificar con estabilidade, especialmente nun momento de forte incremento dos custos”.
Formoso subliñou que “estamos nun contexto marcado pola inflación, pola incerteza internacional e polo encarecemento da enerxía e dos servizos, e os concellos están asumindo máis gastos que nunca, polo que este plan resulta clave para darlles seguridade e capacidade de resposta”.
O presidente puxo en valor o modelo do POS+, "baseado nun reparto obxectivo, transparente e equitativo dos fondos entre os 93 concellos da provincia, atendendo criterios como a poboación ou a superficie de cada concello".
Así mesmo, lembrou que “son os concellos os que deciden libremente en que investir, en función das súas prioridades e do que precisa a súa veciñanza”.
Neste sentido, destacou que o Plan Único permite financiar unha ampla variedade de actuacións, desde obras e infraestruturas ata programas sociais, culturais ou ambientais, pero incidiu especialmente na súa importancia para soster o funcionamento diario dos municipios.
“Non se trata só das máis de 4.500 obras executadas xa nos concellos cos fondos do Plan Único, senón de miles de servizos básicos como o alumeado público, a limpeza, o mantemento das vías municipais ou os servizos sociais que os concellos poden soster grazas a este plan. Ese gasto é menos visible, pero absolutamente esencial para a calidade de vida da xente”, afirmou.
Formoso advertiu que “sen este apoio, moitos concellos terían serias dificultades para manter o nivel actual de servizos nun contexto de subida xeneralizada dos custos” e engadiu que “a Deputación está a facer un esforzo extraordinario para estar á altura das necesidades dos municipios, mentres outras administracións seguen sen reforzar o financiamento local na medida necesaria”.
Neste punto, lembrou que “a Deputación da Coruña continúa a investir máis nos 93 concellos da provincia que a Xunta de Galicia nos 313 concellos galegos, e facémolo ademais con fondos que respectan plenamente a autonomía local”.
Neste sentido, demandou o incremento do financiamento dos municipios por parte da Administración autonómica "e o seu reparto en base a criterios obxectivos e non en función de cores políticas".
O Plan Único mantén un reparto equilibrado en todo o territorio provincial, garantindo que todos os concellos, independentemente do seu tamaño ou localización, dispoñan de recursos suficientes para atender as súas necesidades e desenvolver proxectos que melloren a calidade de vida da veciñanza.
Na comarca da Coruña, o investimento supera xa este ano os 36,2 millóns de euros, permitindo reforzar servizos e acometer actuacións nunha das áreas máis poboadas da provincia.
En Ferrolterra, Eume e Ortegal, o investimento supera os 28,6 millóns de euros, contribuíndo á mellora das infraestruturas locais e ao mantemento dos servizos nun territorio especialmente sensible aos cambios económicos.
Cincuenta e un concellos do cinto compostelán reciben un total de 88 millóns de euros.
Na comarca de Santiago, o POS+2026 acada os 43,1 millóns de euros, a maior dotación por áreas, reflectindo o seu peso territorial e garantindo recursos para infraestruturas e servizos municipais. Compostela recibe un total de 2,8 millóns de euros; Ames 3,3; Arzúa 2,1; Boimorto 1,1; A Baña 1,4; Boqueixón 1,2; Brión 1,5; Frades 1,1; Melide 2; Negreira 1,8; Ordes 2,4; Oroso 1,6; Padrón 1,5; O Pino 1,6; Rois 1,3; Santa Comba 2,6; Teo 2,4; Toques 1; Tordoia 1,4; Touro 2,3; Trazo 1,3; Val do Dubra 1,4; Vedra 1,2; e Dodro 712.557 euros.
Nas comarcas de Bergantiños e Costa da Morte, o plan mobiliza máis de 26,3 millóns de euros, permitindo avanzar na mellora das comunicacións e dos servizos básicos. Cabana recibe 1,3 millóns; Camariñas 1; Carballo 4; Cee 1,2; Coristanco 2; Dumbría 1,4; A Laracha 2,2; Malpica 1,1; Muxía 1,6; Ponteceso 2,3; Vimianzo 2,3; Zas 1,7; Cerceda 1,4; Corcubión 415.291 €; Fisterra 811.284 €; e Laxe 891.465 €.
E no Barbanza, o investimento acada os 18,6 millóns de euros, reforzando a capacidade dos concellos para atender as necesidades da veciñanza e impulsar o desenvolvemento local. Boiro recibe 2,3 millóns; Carnota 1; Lousame 1,1; Mazaricos 1,9; Muros 1,4; Noia 1,7; Outes 1,4; A Pobra 1,2; O Porto do Son 1,7; Rianxo 1,5; e Ribeira 2,8.
Formoso concluíu subliñando que “o Plan Único demostra que hai outra forma de facer política local, baseada na confianza nos concellos, na igualdade territorial e na resposta ás necesidades reais da xente”, e engadiu que “a Deputación actúa e garante que os concellos teñan recursos para seguir funcionando e mellorando”.
A Deputación esixe á Xunta a gratuidade da autovía que conecta A Coruña e Carballo
O pleno da Deputación da Coruña aprobou tamén a moción presentada polo PSdeG-PSOE e o BNG para esixir á Xunta de Galicia a eliminación das peaxes da autovía AG-55, que conecta A Coruña e Carballo.
A proposta, aprobada cos votos de PSOE, BNG e Alternativa dos Veciños e a abstención do PP, tamén demanda a execución dun plan de mantemento urxente para corrixir os puntos de acumulación de auga e o mal estado do firme na autovía.
A institución provincial reclama á Xunta o rescate da autoestrada Carballo-A Coruña amparándose no procedemento levado a cabo o 10 de outubro de 2024, cando a entidade autonómica liberou cun investimento de 297 millóns de euros as autovías do Salnés, do Barbanza, de Ourense-Celanova e de Santiago-Brión.
O voceiro do PSdeG-PSOE na Deputación da Coruña, Bernardo Fernández, destacou "a marxinación que sofre a Costa da Morte por parte da Xunta de Galicia ao seguir permitindo que sexa a súa veciñanza a que costee a infraestrutura estratéxica cun réxime de concesión”.
O deputado sinalou a importancia de solucionar esta situación, xa que a autovía é “fundamental para a comunicación da comarca coa cidade da Coruña e dos polígonos industriais co porto exterior de Punta Langosteira”.
O voceiro socialista fixo fincapé no incremento anual do prezo da peaxe que teñen que asumir os veciños e as veciñas da Costa da Morte. As persoas que queiran ir de Carballo á Coruña pagan un total de 2,60 euros; quen queira ir de Paiosaco a Carballo, paga 1,35 euros; de Arteixo á Laracha, 1,30 euros; e da Laracha a Carballo, 0,85 euros.
“A todo isto hai que sumarlle que esta autovía está repleta de rebacheos, tramos en mal estado de conservación e ten ducias de puntos onde se concentran balsas de augas os días que chove”, engadiu Bernardo Fernández. Entre os puntos presentados na moción, socialistas e nacionalistas reclaman a elaboración dun plan de mantemento urxente como garantía de seguridade vial.
A portavoz do BNG, Avia Veira, lembrou que se trata dunha “conexión vital dunha comarca esquecida pola Xunta” e incidiu en que a vía está “chea de curvas perigosas e en malas condicións de seguridade e conservación, pero hai que pagar por uitilizala”.
Veira denunciou o que considera “discriminación territorial que supón un custe de centos de euros en peaxes cada mes ás familias”.
Pola súa banda, o portavoz do PP, Evaristo Ben, lembrou que o seu grupo presentou unha emenda ao texto (que non foi aprobada) estendendo a petición da gratuidade das peaxes ás autoestradas AP-9 e AP-53, unha cuestión que centrou boa parte da súa intervención.
O portavoz de AV, Ángel García Seoane, lembrou cando os concellos da comarca coruñesa se mobilizaron de forma conxunta para esixir a eliminación da peaxe da Barcala, “algo que conseguimos” e instou a mobilizarse “todos nunha mesma liña” para eliminación das peaxes.
“A peaxe de Carballo a Arteixo non ten nome; non hai nin 5 kilómetros. Iso non pasa en ningunha parte de España”, afirmou.
Declaración institucional en contra da macroplanta de biogás prevista na Laracha
O pleno da Deputación da Coruña aprobou por unanimidade de todos os grupos políticos unha declaración institucional na que manifesta a súa oposición á planta de biogás proxectada pola empresa Aratel no lugar de Vista Alegre, na parroquia de Soandres, no concello da Laracha.
A Corporación provincial considera que o proxecto provocaría impactos significativos sobre o medio ambiente, os recursos hídricos e a calidade de vida da veciñanza, polo que resulta "incompatible" coa protección do territorio e co modelo de desenvolvemento sostible que defende a institución.
A declaración sinala que, aínda que o biogás e o biometano poden constituír unha oportunidade para a xestión de residuos e a produción de enerxía renovable cando se trata de instalacións ben planificadas e dimensionadas, os proxectos de grande escala con finalidade exclusivamente comercial comportan riscos relevantes que deben ser avaliados con rigor.
Entre as características do proxecto que xeran maior preocupación, a Deputación destaca a ocupación de máis de 95.000 metros cadrados de solo rústico nas proximidades do río Anllóns, o tratamento previsto de 65.000 toneladas anuais de residuos, incluíndo subprodutos animais de categoría 2, ou a xeración de máis de 30.000 toneladas anuais de efluentes líquidos e preto de 20.000 toneladas de residuos sólidos sen tratamento específico.
A isto súmanse o consumo estimado de 1,5 millóns de litros de auga ao ano, a circulación diaria de camións polas vías locais e a proximidade das instalacións a núcleos de poboación, con impactos acreditados en termos de ruído e cheiros.
A Deputación pon tamén o foco na "escasa repercusión económica do proxecto, que prevé un máximo de dez empregos directos", e na ausencia dunha normativa específica en Galicia que regule a implantación e funcionamento deste tipo de instalacións, o que xera inseguridade xurídica e ambiental.
Neste contexto, o pleno acordou instar á Xunta de Galicia a non declarar o proxecto de interese estratéxico nin aplicarlle mecanismos de aceleración administrativa mentres persistan as dúbidas sobre o seu impacto e a súa localización.
A Corporación provincial reclama tamén á Xunta a elaboración urxente dunha normativa específica que regule a implantación e funcionamento das plantas de biogás en Galicia e que estableza garantías claras para a protección do territorio e da cidadanía.
A Deputación expresa ademais o seu apoio á veciñanza da Laracha e da contorna, que manifestou a súa preocupación polos posibles efectos negativos do proxecto sobre a calidade da auga, do aire e do entorno, así como pola desvalorización das propiedades e o impacto na vida diaria.
