Un padre y sus hijos caen con el coche al río tras una colisión en Negreira
El hombre fue evacuado en helicóptero al Clínico y los menores en ambulancia, junto con el ocupante del otro vehículo, que también resultó herido
Cuatro personas resultaron heridas esta tarde en Negreira después de que un vehículo colisionara contra otro turismo y acabara cayendo al río Barcala, junto al campo de la feria de la localidad.
El suceso se produjo poco antes de las 19.30 horas en el puente de la rúa de Carreira de San Mauro (kilómetro 0 de la DP5602), a la altura del bar Porto.
Según los datos facilitados por la central de emergencias del 112 Galicia, el primer aviso se recibió a las 19.30 horas. Se alertaba de que dos turismos habían colisionado y, tras el impacto, uno de ellos se había precipitado al río, mientras que el otro había chocado contra un muro.
Cuatro personas heridas
En el vehículo que cayó al río viajaban tres personas, un hombre y sus dos hijos menores de edad, que lograron salir del vehículo con ayuda de vecinos que se encontraban en la zona. El padre fue evacuado al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago en helicóptero, mientras que sus hijos fueron trasladados en ambulancia.
El otro coche estaba ocupado por una persona, que también fue trasladada en ambulancia al centro sanitario.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias del 061, GES de Brión, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Negreira y bomberos de Santa Comba.
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