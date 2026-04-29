De policías a auxiliares de vuelo: los alumnos de Ames prueban su futuro en la Feira das Profesións

"Cuando yo era joven me habría gustado ir a una feria de este tipo", dice Brais Riveiro, policía local en Lalín, mientras muestra a Damián García y Noelia Ramos, alumnos de 1º de Bachillerato en el IES de Ames, cómo se ponen las esposas. El agente y su compañera Adriana Álvarez, destinada en O Rosal, están encantados de poder enseñar cómo es su día a día. "Gústame o traballo e creo que moitas veces non lles damos o mérito que teñen", explica Damián. "Me llama la atención este oficio, porque trabajas por el bien común", añade Noelia.

Muy cerca de ellos, Paulo Montero, Mateo Lens y Daniel Escarramán, también alumnos de 1º de Bachillerato en el centro de Bertamiráns, escuchan atentamente las explicaciones de Luis Díaz, agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. A los tres los seduce la idea de entrar en la Benemérita y, en particular a Mateo y Paulo, les encantaría patrullar en moto.

"Resolvemos las dudas que nos plantean, porque al final lo que quieren los chavales es saber cómo es el trabajo y qué se necesita para entrar", explica Iván Carril, uno de los agentes que participa en la Feira das Profesións, organizada por el departamento de Orientación Educativa del IES de Ames e IES do Milladoiro.

Agentes de la Policía Local con dos alumnos del IES de Ames. / S. L. C.

Por el pabellón polideportivo de Bertamiráns pasaron a lo largo de toda la jornada más de 800 alumnos, que pudieron conocer la oferta formativa y laboral de medio centenar de expositores. También acudieron autoridades como el alcalde de Ames, Blas García; la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez; y el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva.

"É unha maneira de que os rapaces poidan preguntar directamente polas profesións que lles poden interesar", explican las orientadoras Nieves Argibay, Yolanda Castro y Lorena Insua. "Neste formato feira, o trato é de ti a ti. Algúns teñen claro que queren estudar, pero outros poden ver diferentes alternativas, resolver dúbidas e experimentar co material que hai nos estands", agregan.

Y para material, el que llevó a la feria el GES de Brión. "Traemos toda la parafernalia", asevera entre risas Javier Franco, coordinador del grupo de emergencias, mientras señala los trajes de aguas y de intervención en incendios, los equipos de respiración o el desfibrilador. Tampoco falta el equipo de búsqueda y rescate canino, que acude con los perros de la asociación Só lles falta falar.

La jornada reunió a alumnado, docentes, profesionales y familias en una feria pensada para orientar decisiones de futuro

Con la reanimación cardiopulmonar se empleó a fondo Izan Lamosa, alumno de 3º de ESO en el IES do Milladoiro, y, aunque no se le dio mal, cree que lo suyo es el campo de la ingeniería. "Lo tengo bastante claro, pero está bien contemplar otras opciones", dice ante el estand en el que un grupo de enfermeras da a conocer su trabajo.

Entre ellas está Saioa Fernández, que muestra cómo se hace una glucemia a Iria Piñeiro e Iria Pequeno, de 1º de Bachillerato del IES de Ames, que quieren estudiar Medicina.

En otra esquina del pabellón, Mila Diéguez, coordinadora de Dinamización del IES do Milladoiro y al frente, entre otras tareas, de la radio del centro, supervisa el trabajo de sus alumnos. "É un éxito. Temos máis de 50 rapaces apuntados que se van rotando para gravar nos recreos", indica, mientras los jóvenes hacen entrevistas para un podcast en el que recogerán la oferta formativa presente en la Feira das Profesións. "Hai moito interese pola comunicación. A radio encántalles", afirma.

Marlin Almeiris, alumna de 1º de Bachillerato en el IES do Milladoiro, quiere estudiar Derecho, pero aguarda ante el estand de Peinado y Estética del IES de Ames. "Es un mundo que también me gusta mucho", aclara, minutos antes de ponerse en manos de su primo, alumno de este ciclo básico. "Le voy a hacer la cera", cuenta el joven, "muy contento" con la FP que cursa.

La santiaguesa Sofía Pérez y el ribeirense Mateo Ríos lucen su uniforme de auxiliares de vuelo de la escuela Air Hostess, también presente en la feria. La joven, que aún no ha cumplido los 18 años, hizo el curso tras finalizar la ESO, mientras que Mateo cursó Bachillerato y un año de ciclo superior antes de formarse para ser tripulante de cabina. El joven empieza el 12 de mayo en Ryanair, primero con el curso de formación y, después, con destino en Irlanda: "Estoy feliz".

Los estudiantes pudieron resolver dudas, probar materiales y conocer de primera mano profesiones con alta inserción laboral

Algunas de las profesiones representadas en el pabellón de Bertamiráns cuentan con un 100% de inserción laboral. Es el caso del ciclo superior de Automatización y Robótica Industrial que imparte el IES Fernando Blanco de Cee. "Todo o alumnado que se titulou con nós está traballando", sostiene el profesor Samuel Rodríguez, que avisa de que el ciclo suele tener plazas libres. "Vimos promocionalo, porque sabemos que é un éxito", añade.

Atento a sus explicaciones se encuentra Gabriel Canosa, que cursa 1º de Bachillerato en el IES de Ames: "Me parece muy interesante. Es una visión completamente distinta de las máquinas y la robótica de la que tenemos en clase. Allí damos la teoría, pero no tenemos una visión práctica de lo que es este mundo".

Alumnos de Bachillerato con profesores de robótica de lES Fernando Blanco de Cee. / S. L. C.

En el estand del IES de Arzúa, las profesoras María, Mónica y Julia dan a conocer los ciclos que oferta el centro. Lo que más llama la atención es un gran nido de velutina con el que buscan captar la atención de los jóvenes: "É unha especie exótica invasora e nos nosos ciclos explicamos como prexudica as especies autóctonas e os problemas que suscita".

Muy cerca se encuentra el puesto del IES Lamas de Abade, que presenta su oferta en ciclos medios y superiores de Estética y Belleza y de Peinado y Cosmética Capilar, y donde obsequian a los chavales con jabones fabricados por los propios alumnos del centro.

Mientras, Sonia Avilés, profesora de oboe en el Conservatorio de Santiago y vicedirectora del centro, recuerda, pensando en la visita de las familias prevista para la tarde, que en los estudios de música se puede empezar a cualquier edad.

Precisamente, Iker Estévez, David Fandiño y Alejandro Vázquez, alumnos del IES do Milladoiro, se animan con el karaoke instalado por los profesores del IES Virxe do Mar de Noia para promocionar su ciclo medio de Técnico de Vídeo, DJ y Sonido, que también imparte el Xelmírez I de Santiago. "Estuvo muy divertido", coinciden. A los tres les gusta el ciclo: "No hay que estudiar tanto", dicen entre risas, antes de apuntar otro requisito a la hora de elegir: "Que no haya Mates".

En otro estand, los técnicos de la Fundación Laboral de la Construcción explican la oferta formativa de la que disponen. "É un sector con moitas oportunidades e con moita necesidade de persoal cualificado", señala Lucía Espiño, mientras conversa con Álvaro Tajuelo, alumno de 1º de Bachillerato en el IES de Ames. "Nunca me he planteado trabajar en la construcción, pero sí he escuchado que hay mucho empleo", apunta el joven.

En la Feira das Profesións no faltó ni una pequeña cafetería, habilitada en una esquina del pabellón y atendida con gran profesionalidad por Luis Miguel Vázquez y Jorge Oliveira, trabajadores de una empresa de cátering de Milladoiro.