Decomisan casi cuatro toneladas de productos fitosanitarios en una nave ilegal de Santa Comba

La Unidad del Seprona en Corcubión de la Guardia Civil y la Uprona de A Coruña, en un servicio coordinado con inspectores de Sanidad Vegetal de la Xunta, acaban de intervenir 3.981 kg de productos fitosanitarios en el municipio de Santa Comba. La actuación se encuadra en los dispositivos de control sobre la comercialización y almacenamiento de sustancias químicas empleadas en el sector agrario.

La intervención tuvo lugar en la mañana del pasado 22 de abril, en el marco de la Orden de Servicios DOKU. Los agentes y el personal de inspección realizaron una entrada en una nave de almacenamiento ubicada en el casco urbano de la localidad tras detectar posibles irregularidades en su funcionamiento. Durante la inspección técnica del inmueble, se pudo constatar que la instalación operaba de manera ilegal, careciendo de las autorizaciones administrativas necesarias para desarrollar dicha actividad.

Asimismo, los agentes comprobaron que el local no reunía las condiciones mínimas de seguridad exigibles para la guarda de este tipo de productos. El almacenamiento de sustancias fitosanitarias requiere de medidas preventivas específicas y rigurosas para garantizar la seguridad ciudadana y la protección del medio ambiente, requisitos que no se cumplían en la nave inspeccionada. Como consecuencia de las deficiencias observadas, se decidió la aprehensión de un total de 3.981 kg de diferentes productos fitosanitarios.

Sellados in situ

La mercancía ha quedado depositada en el lugar de la intervención, permaneciendo sellada y a disposición de la autoridad competente. Tras finalizar la inspección, se han confeccionado las correspondientes denuncias administrativas por las infracciones detectadas en materia de sanidad vegetal y seguridad. Los agentes continúan realizando gestiones de análisis sobre la documentación intervenida para determinar la posible existencia de ilícitos penales vinculados a estos hechos. Las actuaciones han sido puestas en conocimiento de la autoridad administrativa competente.