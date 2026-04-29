A Estrada celebra la 52ª Festa do Salmón con quince locales de tapeo, dieciocho para degustación y gala de Mondra
Se prolongará del 14 al 16 de mayo, pero antes habrá gastronomía y concurso de pesca del Ulla
El pregón de las Letras Galegas lo dará Neves Rodríguez y el de la celebración, Fernando Romay
El Ayuntamiento de A Estrada presentó junto a la hostelería estradense y la Sociedade Deportiva Río Ulla, la edición número 52 de la Festa do Salmón, que se celebrará en A Estrada el próximo 17 de mayo. Y como marco para la puesta de largo, se eligió el coto de Couso, en un enclave próximo al puente de Xirimbao, hasta donde se acercaron numerosos pescadores, algunos de ellos de los más expertos y veteranos de la zona.
Así, en el apartado gastronómico, participarán 15 locales en las jornadas de tapeo (8, 9 y 10 de mayo) y 18 restauradores en la degustación popular del domingo 17, mientras que en la vertiente deportiva, volverá el concurso de Río Ulla, que este año conmemora sus 50 años, y será los días 9 y 10 de mayo.
Cultural y gastronómica
En la sección más cultural y gastronómica, la programación arranca el jueves 14 de mayo a las 20.30 horas con 'As mil e unha', homenaje de Vero Rilo a Begoña Caamaño, el Teatro Principal. Seguirá el viernes 15 a las 18.30 horas con la Inauguración da Exposición de bonsái A Estrada, en la Sala Abanca, y a las 22.30 horas, Latexo Fest, en la Praza da Constitución.
La jornada del sábado 16 de mayo dará comienzo a las 09.00 horas con el XV Raid Hípico do Salmón (Campeonato gallego), en la playa fluvial de Liñares; a las 11.00 h, Exposición bonsái A Estrada, en la Sala Abanca; a mediodía, Cantos de Taberna en la zona dos viños; a las 17.00 horas vuelve la Exposición bonsái A Estrada, en la Sala Abanca; a las 19.30 h., Festival folclórico do Salmón con Tequexetéldere y el grupo Coros y Danzas Villa de Leganés (Leganés), que acogerá el Teatro Principal, mientras que a las 22.00 horas arrancará el Concierto de Mondra en la Praza da Constitución.
Última jornada
La última jornada, la del domingo 17 de mayo, se abrirá a las 11.00 horas la Exposición bonsái A Estrada en la Sala Abanca, coincidiendo con el Pregón do Día das Letras Gallegas a cargo de Neves Rodríguez, en la Alameda municipal, y la actuación de la Banda de Gaitas de Barbude en dicha alameda.
A mediodía, pregón con Fernando Romay e imposición de Salmones de Oro a Ariadna Silva, Darío Loureiro, AGASP y Elvira Fernández, ya en el Teatro Principal, para dar paso a la Feira de Artesanía en la rúa Justo Martínez (12.30 horas); Degustación popular de salmón, 13.00 horas en la Praza da Constitución; a las 13.30 h, Concierto de la Big Band Carlos Barruso, en la Praza da Constitución; a las 17.00 horas, Exposición bonsái A Estrada, en la Sala Abanca; y a las 20.00 horas, actuación de la orquesta París de Noia, en la Praza de Galicia.
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