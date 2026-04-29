Ocho monologuistas actuarán en Ames del 21 al 24 de mayo en un ciclo con interpretación en lengua de signos
Estarán Josito Porto y Luis Rey, Marita Martínez y Carla Mañas, Leti da Taberna e Irene Medín más Celso Fernández Sanmartín con Fernando Palitos
El regidor Blas García busca la inclusión, dar visibilidad a talentos emergentes, contar con vecinos del municipio y dar paso a mujeres en el cartel
El Ayuntamiento de Ames, a través del departamento de Cultura, presentó la tercera edición del ciclo de monólogos, que se celebrarán entre el 21 y el 24 de mayo en las casas de la cultura de Bertamiráns y O Milladoiro. Las entradas ya están disponibles en la Billeteira Electrónica do Concello de Ames.
Durante estas jornadas, participarán un total de ocho monologuistas repartidos en cuatro días, al ser espectáculos serán dobles. La sesión inicial correrá a cargo de Josito Porto y Luis Rey el próximo jueves 21 de mayo, a las 21.00 horas, en la Casa da Cultura de Bertamiráns. El vilagarciano Josito Porto, con una amplia experiencia en el mundo de la interpretación, con papeles memorables en 'Pratos combinados' o 'Matria', será el protagonista de una sesión que abrirá con el stand-up de Luis Rey.
Marita y Carla
Al día siguiente, el viernes 22, llegarán Marita Martínez y Carla Mañas. Esta vez, el dúo cómico actuará en la Casa da Cultura do Milladoiro, también a las 21.00 horas. La primera es conocida por su dilatada experiencia tanto en el teatro como en la televisión, siendo reconocida por 'Os Atlánticos' o 'Pulp Air', y representará en Ames las memorias de su abuela. Por su parte, Carla Mañas es una humorista ascendente que ya cuenta con cierta experiencia dentro y fuera de Galicia, donde triunfó con su espectáculo 'Súper Freak'.
El sábado 23 de mayo será el turno de Leti da Taberna e Irene Medín, en una sesión que tendrá lugar en la Casa da Cultura de Bertamiráns, desde las 21.00 horas. Leti, que llevó la taberna a TikTok, presenta su monólogo Enredada, donde explora los métodos para usar las redes sin convertirse en pez para carnada. Abrirá el telón Irene Medín, una humorista que recordará lo importante que es el humor para la supervivencia.
Dupla complementada
Cerrarán esta edición del ciclo Celso Fernández Sanmartín y Fernando Palitos el domingo 24, a las 21.00 horas, en la Casa da Cultura do Milladoiro. Estos dos cómicos conforman una dupla perfectamente complementada: Celso es el contador de historias gallego más difícil de imitar, pero esas historias se las robó a Fernando Palitos. Ambos reúnen las cuatro cosas que una persona necesita para contar historias: altura de miras, calidez, ver mundo y saber el camino de vuelta. Esta última sesión contará con una persona intérprete de lengua de signos.
El propio alcalde, Blas García, mostró su ilusión con este proyecto, que ya va por la tercera edición: "Este é o terceiro ano do ciclo dos monólogos, pero a nosa intención é que continúe e se consolide”. Y es que se trata de una iniciativa para a que se desarrollen “tres obxectivos iniciais: dar visibilidade a monologuistas emerxentes, contar con xente de Ames e incluír mulleres no cartel”. En términos de inclusión, García aportó que “este ano imos manter o pasiño que demos o ano pasado incluíndo a interpretación en lingua de signos no espectáculo do domingo”. Y terminó haciéndose eco de que “ademais de vir pasalo ben e botar unhas risas tamén é importante facer unha labor de inclusión e que todo o mundo se sinta cómodo nestes espazos”.
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