Pérez urge mejoras en la seguridad vial de Melide durante su reunión con el subdelegado del Gobierno

José Manuel Pérez, alcalde de Melide, mantuvo en las últimas horas una reunión de trabajo con el subdelegado del Gobierno de A Coruña, Julio Abalde, para trasladarle las reivindicaciones del Gobierno local en materia de infraestructuras. Pérez califica el encuentro de “positivo” y espera que dé resultados “satisfactorios para a localidade nun breve espazo de tempo”.

En concreto, el regidor se interesó por el estado de las obras de la rotonda de la N-547 a la altura del cruce de Santa María, una obra muy necesaria teniendo en cuenta que es la entrada de los peregrinos procedentes del Camino Francés y, por lo tanto, un cruce que soporta mucho tráfico rodado y peatonal.

En relación con la nueva situación generada con la apertura del tramo de la Autovía A-54 entre Palas de Rei y Melide, el alcalde le explicó al subdelegado la afectación en la circunvalación del campo de la feria, ante el elevado número de camiones pesados que ahora pasan por esa vía. En este sentido, demandó la necesidad de que aglomeren la carretera cuyo deterioro va en aumento.

Mejoras de señalización

Entre las reivindicaciones que José Manuel Pérez le trasladó al subdelegado del Gobierno, se encuentra también la necesidad de mejorar la señalización en diferentes puntos de la villa de Melide, como los pasos de peatones en la AC-840 y la instalación de un semáforo que regule el tráfico a la altura de la Capilla de San Roque.

Le reclamó además la reparación de la Pista do Señorito, una vía que enlaza los municipios de Melide y Santiso. Al mismo tiempo, le trasladó una queja vecinal de la parroquia de San Cosme para que se arreglen los daños derivados de las obras en la carretera lindante a la autovía, que provocaron una inclinación de la vía y que es preciso revertir.

Máxima relevancia

“Todos os temas abordados -explica el regidor- teñen que ver coa seguridade viaria, un asunto de máxima importancia para os veciños e veciñas e para o tráfico que soporta Melide”, por lo que espera una respuesta positiva por parte del Gobierno del Estado “para poder arranxar estes imperfectos que non supoñen un gran custo económico”. Pérez recuerda que se trata de demandas que en su día ya fueron trasladadas al Ministerio de Fomento, por lo que espera el compromiso del Gobierno Central para que se les pueda dar solución “o antes posible”.