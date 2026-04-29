Fondos de la Diputación coruñesa para fulminar baches en comarcas del interior por 3 millones
El Plan de Conservación de vías provinciales para 2026 incluye también desbroces y renovación de señalización
Entre las agrupaciones más beneficiadas, la de Terra de Melide, con casi 450.000 €, frente a los 233.255 de Ordes
La Diputación de A Coruña acaba de licitar su Plan de Conservación de Vías Provinciais 2026, para el mantenimiento de las condiciones estructurales y funcionales de la red provincial de carreteras. Las intervenciones, que suman 5.874.242 euros (incluyendo impuestos, gastos y beneficios) en toda la comarca compostelana, incluyen desde el desbroce malezas en cunetas, arcenes y taludes, a bacheos en pavimento, renovaciones de la capa de rodadura, drenajes, señalización o colocación de barreras metálicas, entre otros. Y, en estas líneas, se desglosarán los municipios del interior, que se beneficiarán de 2.995.652 euros.
Dejando fuera del global las obras individuales, que también ha sacado a licitación la Diputación coruñesa, hay fondos para la ampliación de un nuevo tramo de la carretera DP-7402 en Rois, desde el kilómetro cero al 2+543 por 1.686.392 euros, y la DP 3404 de Serra de Outes a Dumbría, por 236.342 €
Ya por grupos de municipios, incluyen el de Frades, Ordes, Oroso y O Pino, por 233.255,52 €. El desglose por viales y tramos es el siguiente: DP 3801, Sigüeiro a San Mauro: 84.197,97 €; DP 3802, Ordes a Ponte Carreira: 119.524,17 €; DP 594, Rúa Rosalía de Castro: 431,97 €; DP 5905, Acceso a Poulo desde la DP 3802 Ordes-Ponte Carreira: 2.184,79 €; DP 6601, carretera Curtis-Lavacolla a la carretera Arzúa-Santiago: 21.900,88 €; DP 6604, Gradamil a Ponte Cas: 3.575,85 €; más gestión de residuos: 1.439,90 €.
En el de Melide, Santiso, Sobrado y Toques, por 446.287 €, aparecen la DP 4601, desde la carretera de Melide a Toques a Figueiras: 13.818,92 €; DP 4602, De Furelos a Meire y prolongación: 4.563,39 €; DP 4603, Melide a Ribadulla: 130.840,83 €; DP 4604, Melide a As Pias por Toques: 123.149,65 €; DP 7901, Choren al lugar de A Cruz: 6.874,49 €; DP 8001, Cruces a Penablanca: 42.111,06 €; DP 8002, Camino a San Antolín: 117.361,99 €; más varios, por 7.566,93 €.
Grupo 15
El Grupo 15, que comprende Arzúa, Boqueixón, O Pino y Touro, establece una financiación conjunta de 429.445 €, y en la lista constan la DP 0602, de Ponte Trapa a Boimorto por Sendelle: 112.739,58 €; DP 0603, de Boimorto a O Orxal por A Mota: 43.581,80 €; DP 0604, de la N-634 a Arzúa por Calvos: 102.212,19 €; DP 0605, Santa Irene a Ponte San Xusto: 32.912,41 €; DP 1201, de Rodiño a Codexo por Boqueixón: 39.444,61 €; DP 6602, de Fonte Díaz a Santa Irene: 40.934,57 €; DP 6603, del km 35 de la carretera Boimorto-Muros a Lavacolla: 46.085,66 €; más varios: 11.534,48 €.
Para Ames, A Baña, Negreira y Val do Dubra los presupuestos suman 386.092 €, a distribuir entre la DP 0201, Tapia a A Ponte Maceira por Lens: 73.023,65 €; DP 0202, Quintáns a Lens: 2.578,88 €; DP 0203, Bertamiráns a Augapesada: 12.697,87 €; DP 0204, Ponte Maceira a Ponte Insua por Agrón: 15.944,37 €; DP 0701, Santiago a Portomouro: 123.846,04 €; DP 0702, Ceilán a Lañas: 44.410,23 €; DP 5601, Negreira al puente sobre el río Barcala: 1.623,85 €; DP 5602, Negreira a Ponte Nafonso: 35.367,46 €; DP 5603, Negreira a Marco do Cornado: 75.160,50 €; y gestión de residuos: 1.439,90 €.
Capital gallega
El Grupo 22, con Ordes, Santiago, Tordoia, Trazo y Val do Dubra, contempla 415.235 € para la DP 5902, desde la carretera Ordes-A Silva a Tordoia por Gorgullos: 10.128,89 €; DP 5903, Ordes a Portomouro por Pontechonia: 175.680,05 €; DP 7802, Roxos a Reborido: 1.048,65 €; DP 7804, Val do Dubra a Santiago: 140.119,97 €; DP 8401, Tablilla a Agromestre por Pontepedra: 86.818,42 €; y gestión de residuos: 1.439,90 €.
Ya en Brión, Dodro, Padrón y Rois se emplearán 419.935,20 € que servirán para remendar la DP 1301, Gándara a Amañecida: 66.069,97 €; DP 1302, Negreira a Urdilde: 129.280,79 €; DP 3302, de A Escravitude a San Xián y Laíño, más ramales Manselle y Muronovo: 16.728,92 €; DP 6501, Barco a Piñeiro: 154,60 €; DP 6503, Acceso a Ponte de Sinde Barcala: 154,60 €; DP 7401, Urdilde a Antequeira: 206.106,42 €; gestión de residuos: 1.439,90 €.
Ames, Santiago, Teo y Vedra tendrán 323.626 € para utilizar en la DP 0205, Bertamiráns a A Ramallosa: 96.894,02 €; DP 0206, Milladoiro a Biduido: 6.086,80 €; DP 1202, Trobe a Mesón do Mareque: 20.353,09 €; DP 6502, Pazos a Luou por Lampai: 22.703,13 €; DP 8201, de Catro Camiños a Campos por Oza: 6.980,28 €; DP 8202, de As Galanas a Cacheiras: 2.166,68 €; DP 8203, Vedra a Ponte de Santa Lucía: 156.003,55 €; DP 8901, Gaiosa al Ponte de Sarandón: 5.919,98 €; DP 8902, Sarandón al Lugar do Sol: 5.079,33 €; gestión de residuos: 1.439,90 €.
Xallas y limítrofes
Y para acabar, el Grupo 35, que conforman Coristanco, Santa Comba y Zas, dispone de 341.777 € a distribuir así: DP 2901, Coristanco a Cereo: 60.962,72 €; DP 2902, Agualada a Cuns: 29.820,36 €; DP 2903, Acceso a Portoquintáns: 3.837,33 €; DP 2904, Coristanco a Santa Comba: 143.488,09 €; DP 2905, Acceso a Ponte de Porcariza: 985,18 €; DP 2906, Rial a Varilongo: 1.589,30 €; DP 7701, Antes a Grixoa por Vilar: 64.483,42 €; DP 7702, Santa Cataliña a Esmorode: 4.463,20 €; DP 9301, carretera Coruña-Fisterra a cra. Baio-Ponteceso por Baio Pequeno: 755,95 €; DP 9302, Zas a Romelle por Forcadela: 21.156,98 €; DP 9303, Acceso a Follente: 1.170,93 €; DP 9304, Zas a Ventoselo: 7.623,95 €; y para la gestión de residuos, 1.439,90 €.
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