La Xunta destina 9 millones para mejorar la proyección exterior del tejido empresarial gallego con el ejemplo de Calor Color en Ames

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó en Ames la empresa Calor Color, beneficiaria de las ayudas del programa Galicia Exporta Empresas, impulsado por el Igape con 9 millones de euros este año para mejorar la proyección exterior del tejido empresarial gallego. En concreto, la firma maiana tiene 24 trabajadores y desarrolló un proyecto de promoción internacional con una inversión de más de 103.000 euros, apoyado por la Xunta con más de 74.000 euros, que incluyó acciones de marketing, digitalización, participación en ferias internacionales y apertura de nuevos canales de venta online. Además, exporta a países como Estados Unidos, Italia, Dubai, Alemania o México.

La delegada destacó que “este tipo de iniciativas permiten ás empresas galegas dar un salto cualitativo na súa presenza exterior, acceder a novos clientes e consolidar a súa marca en mercados internacionais cada vez máis esixentes e competitivos”. También recordó que la internacionalización es clave, “porque internacionalizarse é gañar en competitividade, en capacidade de crecemento e en estabilidade”.

Apoyo a foros

El programa Galicia Exporta Empresas apoya acciones como ferias, campañas exteriores y proyectos digitales. Para optar esos nueve millones, este año estarán abiertas las solicitudes hasta el 30 de septiembre. “A Xunta activou xa a comezos de ano a maior parte das liñas de axuda do Igape”, indicó. Hay que recordar que en 2025, el programa benefició a 64 empresas de la provincia de A Coruña con más de 1,5 millones de euros. Belén do Campo subrayó que estos datos “amosan o dinamismo do tecido empresarial da comarca e a capacidade das nosas pemes para abrirse paso no exterior con produtos innovadores.

Eficiencia energética en Rois

Anteriormente, Do Campo acudía a Rois acompañada por el alcalde, Ramón Tojo, para comprobar las actuaciones realizadas con apoyo del Gobierno gallego en infraestructuras municipales y protección ambiental, destinadas a mejorar la calidad de vida de la población. Durante la visita, supervisó las mejoras de eficiencia energética en el pabellón de Urdilde y el campo de fútbol de A Braña, financiadas con 40.000 euros, así como la adquisición de una desbrozadora gracias a una ayuda de 24.000 euros del Fondo de Compensación Ambiental.

El alcalde Ramón Tojo, primero izquierda, con Belén do Campo, segunda, y usuarias en el pabellón de Urdilde, en Rois / Xunta

Belén do Campo destacó “o firme compromiso da Xunta de Galicia cos concellos do rural para que poidan seguir avanzando en sustentabilidade, modernización de servizos e mellora da calidade de vida da veciñanza”. También puso en valor la modernización de instalaciones deportivas para hacerlas más sostenibles y eficientes. En el pabellón de Urdilde se instaló un sistema de ventilación mecánica con ventiladores de altas prestaciones para mejorar la calidad del aire y las condiciones térmicas del recinto. Al hilo, en 2025 se habilitó una dotación global de 5 millones de euros para toda Galicia por concurrencia competitiva, beneficiando a 29 municipios coruñeses por un total de 1,6 millones.

Una desbrozadora

Sin salir de Rois, pero a cargo del Fondo de Compensación Ambiental no competitivo, la Xunta concedió una ayuda de casi 4.000 euros para una inversión total de 55.000 euros de cara a incorporar una desbrozadora. En el caso de la provincia de A Coruña, la modalidad no competitiva superó los 2,2 millones de euros para 49 beneficiarios, destinando más de 35.000 euros a la comarca de Sar (Rois, Padrón y Dodro).