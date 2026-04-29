La Xunta mejorará los tramos dañados de ocho carreteras en diez concellos del cinturón santiagués

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire, visitó este miércoles en Zas uno de los tramos incluidos en el proyecto de refuerzo de firme de la Rede Autonómica de Estradas de Galicia.

Las actuaciones, ya licitadas, se llevarán a cabo en diez municipios (A Baña, Cabana de BergantiñosCeeFisterraLaxeMurosMuxíaSanta CombaVimianzo y Zas) en los que residen más de 55.000 habitantes y tendrán un plazo de ejecución de 6 meses.

Concretamente, la delegada visitó uno de los tramos de la AC-404 de Santa Comba a Baio que se renovará con esta actuación. En total en este municipio está prevista la mejora de más de 11,7 kilómetros con una inversión de casi 727.000 euros.

Estas actuaciones se ejecutarán en 8 carreteras, a lo largo de cerca de 65 kilómetros. La inversión total asciende a más de 3,5 millones de euros.

La representante del Gobierno autonómico, que estuvo acompañada también por el alcalde de Zas, Manuel Muíño, subrayó que no será necesario realizar expropiaciones, ya que todas las actuaciones se desarrollarán dentro de la franja de dominio público.

Do Campo destacó que estas obras tienen como finalidad mejorar la seguridad vial, actuando en los tramos que presentan un mayor grado de deterioro. Las intervenciones se llevarán a cabo en función del estado del firme.

En las zonas rurales en las que el firme está consolidado, se procederá a la regularización de la calzada y al recrecido del pavimento.

Por su parte, en los tramos urbanos donde sea necesario se realizará el fresado del firme y su reposición. Además, se actuará en las zonas con daños estructurales, como hundimientos o grietas, mediante fresado y reposición, y en los tramos interurbanos se ejecutará también una capa de microaglomerado en frío para garantizar la regularidad de la superficie.

En lo que respecta a las características técnicas, se emplearán mezclas bituminosas en caliente y tratamientos específicos según el tipo de intervención, incluyendo también los correspondientes riegos de adherencia.

El proyecto incluye también la reposición de la señalización horizontal y la instalación de resaltos en las líneas de carril en las zonas fuera del ámbito urbano.

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Por último, Belén do Campo destacó el compromiso de la Xunta con el mantenimiento y la mejora de la red viaria autonómica, incidiendo en la importancia de estas actuaciones para favorecer la cohesión territorial y el desarrollo económico de las comarcas implicadas.