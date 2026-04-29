La Guardia Civil detiene a tres hombres acusados de una decena de robos de aluminio en Padrón y Pontecesures

El Equipo EBIO de la Guardia Civil de Caldas de Reis esclareció una decena de delitos contra el patrimonio, consistentes en la sustracción de material de aluminio de diversos tipos en cuatro empresas ubicadas en los términos municipales de Padrón, Pontecesures y Cangas de Morrazo. Al hilo, se produjeron tres detenciones.

Las actuaciones llevadas a cabo en colaboración con el puesto de la Benemérita en Valga, a las que se denominó Operación Calderero se remontan al pasado mes de noviembre del 2024, cuando se produjo un robo con fuerza en las cosas de numeroso material, ordenadores y herramientas valorado en 10.000 euros, en una empresa de la localidad de Pontecesures dedicada al sector de calderería.

Entorno compostelano

Tras realizar la inspección técnico-ocular y realizar otras pesquisas, los agentes identificaron a los autores: tres varones de entre 37 y 46 años de edad y vecinos de las localidades de Santiago y Ames. Los sospechosos, entre los que se encuentran dos hermanos, utilizaron una furgoneta de alquiler para cometer el robo y resultaron detenidos una vez los agentes localizaron parte del botínen un local de objetos de segunda mano.

Apenas veinte días después del primer incidente, los tres detenidos emprendieron una huida al ser detectados por una patrullade la Guardia Civil. Los individuos circulaban en la misma furgoneta de alquiler vinculada al robo anterior. Tras una persecución en la que se vieron cercados por varios vehículos oficiales, los implicados abandonaron el vehículo en el casco urbano de Caldas de Reis para continuar la fuga a pie.

Dentro de la furgoneta

Una vez recuperada la furgoneta, se comprobó como en la parte trasera de la misma transportaban un total de 750 kg de perfiles de aluminio, el cual había sido sustraído en una empresa de extrusionado de aluminio de la localidad de Padrón, material valorado en valorado en unos 2.000 euros, y que una vez recuperado fue entregado a su propietario. En el mes de diciembre de 2024 la prensa local, se hizo eco de una noticia en la cual publicaron que otra empresa de extrusionado de aluminio de Padrón había sufrido un total de 9 robos de material en sus instalaciones. Ante la sospecha de que detrás de la autoría de estos ilícitos podían encontrarse estas tres personas, se recopiló información sobre la comisión de los mismos.

Tras el análisis de las denuncias, así como el resto de información aportada por la empresa, consiguieron identificarlos como los presuntos autores de 7 de estos 9 ilícitos, recuperando en una planta de reciclaje de metales de Vilagarcía de Arousa 250 kg de barras de aluminio sustraídos en esta empresa valoradas en 600 euros.

Fruto de las investigaciones y del análisis de los libros de registros de la planta, la Guardia Civil ha podido constatar la magnitud de las transacciones efectuadas por los implicados. Durante el año 2024, lograron vender en el citado establecimiento un total de 14.212 kg de material metálico (principalmente cobre y aluminio) por el cual obtuvieron un beneficio económico de 25.365 euros. Pese a la intervención policial, el material no pudo ser recuperado debido a que gran parte del mismo ya había sido procesado y enviado a fundición.

Empresa en Bueu

Una cuarta empresa de carpintería metálica, ésta con sede en Bueu, también se vio afectada por la acción delictiva de este grupo. En esta ocasión la empresa sufrió la sustracción de unos 500kg de material de inox valorado en 600 euros.

Tras la detención de los presuntos autores, se comprueba que les constan numerosos antecedentes policiales, principalmente relacionados con el robo y la comercialización ilícita de metales, lo que confirma una actividad delictiva recurrente y especializada. Actualmente uno de ellos se encuentra cumpliendo una pena de prisión mientras que los dos restantes se encuentran en libertad con cargos con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello. Las diligencias fueron entregadas en los Tribunales de Instancia Sección Civil e Instrucción competentes sitos en las localidades de Caldas de Reis, Padrón y Marín.