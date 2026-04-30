Cazan a un vecino de A Laracha cortando con una hoz la red de fibra óptica en una finca de Arteixo

La Guardia Civil investiga a un varón de 68 años, vecino de A Laracha, por el sabotaje continuado de la red de fibra óptica en Arteixo. El implicado está acusado de un presunto delito de daños en conducciones destinadas a la prestación de servicios públicos esenciales.

El presunto autor cortaba deliberadamente el cableado con una hoz en un punto donde la infraestructura atravesaba su propiedad. Los sabotajes se produjeron de manera reiterada durante el mes de abril, llegando a interrumpir la red apenas 50 minutos después de ser reparada por los técnicos.

Más de 200 usuarios afectados

En uno de los episodios, sustrajo una caja de empalmes instalada de forma provisional. Estas acciones dejaron sin conexión a internet y telefonía a aproximadamente 200 residentes y múltiples establecimientos comerciales del área, perjudicando gravemente la actividad ciudadana y económica local.

Daños valorados en 24.000 euros

Las reiteradas intervenciones para restablecer el servicio han supuesto daños valorados en unos 24.000 euros. Tras un dispositivo de vigilancia, los agentes lo interceptaron in situ mientras procedía a realizar un nuevo corte.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia.