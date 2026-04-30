Cee tende pontes entre empresas e talento para impulsar o emprego na Costa da Morte

Desempregados, alumnado de FP e emprendedores estableceron fío directo co tecido empresarial

Participantes na xornada celebrada na casa da cultura de Cee. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

Cee acolleu unha xornada do Polo de Emprendemento de Coristanco, en colaboración co concello, centrada na conexión entre empresas, alumnado de Formación Profesional e persoas en busca de emprego na Costa da Morte.

A alcaldesa, Margot Lamela, e o director territorial da Consellería de Emprego na Coruña, Juan José Couce, presidiron o acto inaugural da xornada.

A alcaldesa, Margot Lamela, no acto inaugural da xornada. / Cedida

A rexedora destacou a importancia deste tipo de iniciativas para "abrir portas, tender pontes e crear oportunidades reais para a nosa xente", facendo fincapé nos retos actuais do territorio, como a retención do talento, o relevo xeracional nas pemes ou a necesidade de fortalecer o tecido económico e social.

Baixo o lema O teu legado, o meu futuro, a xornada reuniu tres colectivos clave: persoas demandantes de emprego, alumnado de FP e emprendedores co obxectivo de facilitar o contacto directo co tecido empresarial da comarca.

Mesa técnica

No marco do programa, desenvolveuse unha mesa técnica centrada na remuda empresarial, o emprego e a captación de talento, así como un panel de empresas no que participaron representantes de Grupo Fidalgo, Mapfre, Vegalsa, a Asociación de Comercios de Cee, representada polo seu presidente Michael Oreiro, e a Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte, da man do seu presidente Pepe Formoso.

Participantes na mesa técnica organizada na xornada de Cee. / Cedida

As entidades participantes expuxeron as súas necesidades reais de persoal, os perfís máis demandados e as oportunidades existentes tanto para a incorporación laboral como para prácticas ou posibles procesos de continuidade empresarial.

Sesión de networking

Ademais, levouse a cabo unha sesión de networking e unha dinámica de café de conexión empresa-talento, que permitiu o intercambio directo entre participantes e empresas, favorecendo posibles incorporacións laborais, prácticas ou mesmo procesos de remuda.

Noticias relacionadas y más

Desde a organización subliñaron que este encontro non pretende ser unha simple charla, senón "unha oportunidade real para abrir portas", conectando sen intermediarios as necesidades das empresas co talento dispoñible no territorio.

