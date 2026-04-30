XORNADA
Cee tende pontes entre empresas e talento para impulsar o emprego na Costa da Morte
Desempregados, alumnado de FP e emprendedores estableceron fío directo co tecido empresarial
Cee acolleu unha xornada do Polo de Emprendemento de Coristanco, en colaboración co concello, centrada na conexión entre empresas, alumnado de Formación Profesional e persoas en busca de emprego na Costa da Morte.
A alcaldesa, Margot Lamela, e o director territorial da Consellería de Emprego na Coruña, Juan José Couce, presidiron o acto inaugural da xornada.
A rexedora destacou a importancia deste tipo de iniciativas para "abrir portas, tender pontes e crear oportunidades reais para a nosa xente", facendo fincapé nos retos actuais do territorio, como a retención do talento, o relevo xeracional nas pemes ou a necesidade de fortalecer o tecido económico e social.
Baixo o lema O teu legado, o meu futuro, a xornada reuniu tres colectivos clave: persoas demandantes de emprego, alumnado de FP e emprendedores co obxectivo de facilitar o contacto directo co tecido empresarial da comarca.
Mesa técnica
No marco do programa, desenvolveuse unha mesa técnica centrada na remuda empresarial, o emprego e a captación de talento, así como un panel de empresas no que participaron representantes de Grupo Fidalgo, Mapfre, Vegalsa, a Asociación de Comercios de Cee, representada polo seu presidente Michael Oreiro, e a Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte, da man do seu presidente Pepe Formoso.
As entidades participantes expuxeron as súas necesidades reais de persoal, os perfís máis demandados e as oportunidades existentes tanto para a incorporación laboral como para prácticas ou posibles procesos de continuidade empresarial.
Sesión de networking
Ademais, levouse a cabo unha sesión de networking e unha dinámica de café de conexión empresa-talento, que permitiu o intercambio directo entre participantes e empresas, favorecendo posibles incorporacións laborais, prácticas ou mesmo procesos de remuda.
Desde a organización subliñaron que este encontro non pretende ser unha simple charla, senón "unha oportunidade real para abrir portas", conectando sen intermediarios as necesidades das empresas co talento dispoñible no territorio.
