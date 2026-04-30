Turismo
Uno de los líderes del turismo de lujo de España es gallego y tiene su empresa en A Estrada
Se trata de Alejandro Valladares, de Martínez Otero, una firma que creó su abuela en los años 40
Mar Mato
Con la empresa de muebles que fundó su abuela en A Estrada (Pontevedra), con mucho tesón, imaginación y saber hacer, el gallego Alejandro Valladares ha logrado que Forbes lo haya incluido en la lista de los líderes del turismo de lujo en España.
Valladares está al frente de la firma de diseño de muebles Martínez Otero que ha realizado trabajo para Zara o Bimba y Lola. No obstante Forbes se ha fijado en las líneas y acabados en los interiores de hoteles de superlujo en todo el mundo.
La empresa -con una facturación de unos 86 millones de euros- cuenta con 80 años de trayectoria y su labor se puede apreciar en el Hotel W Paris, el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, W Uvero Beach, Hyatt Mallorca Palacio de Muro, y los Royal Mansour de Casablanca y Tamuda Bay, entre otros. Su marca gallega también ha sido fichada para el crucero de ultralujo de Orient Express de este año.
En un vído en su Linkdln explica Valladares que «todo comenzó» con su abuela María Martínez Otero. En el año 1942 decidió que tenía que «sacar adelante a sus hijos» creando un negocio ya que en aquel momento «necesitaba sobrevivir». La solución fue una ebanistería que montó con un socio ebanista.
Añade que «los fundamentos» de la firma hoy en día «son los mismos» que la abuela tenía cuando creó el primer taller. Aclara que no fabrican nada estándard, sino que «todo es bajo un proyecto como hacía ella. Todo es siempre un nuevo recorrido y una experiencia».
En la saga familiar, los tíos de Alejandro Valladares fueron los que se incorporaron al taller convirtiéndolo en una industria que se movió a la sede donde se encuentra hoy en día.
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