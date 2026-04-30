O alcalde da Laracha traslada á Xunta a preocupación municipal ante o proxecto da planta de biogás

Ángeles Vázquez di que Medio Ambiente está a tramitar o expediente co máximo rigor técnico

José M. López, esquerda, Ángeles Vázquez e Pablo Cambón na xuntanza en Santiago. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O alcalde da Laracha, José Manuel López Varela, e o concelleiro de Urbanismo, Pablo Cambón, mantiveron unha reunión coa conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, para trasladarlle de primeira man a preocupación existente no municipio polo proxecto de instalación dunha planta de biogás en Vista Alegre, na parroquia de Soandres.

Na reunión, o rexedor trasladou ademais á responsable autonómica o contido das alegacións que o Concello presentará nos próximos días, centradas principalmente na protección do patrimonio existente na contorna, no risco de posibles afeccións ao río Anllóns e nas molestias derivadas dos cheiros asociados á actividade prevista.

Pendente da emisión de informes sectorais

A conselleira informou aos representantes municipais de que a Xunta de Galicia está a tramitar este expediente co máximo rigor técnico e con todas as garantías administrativas, indicando que o proxecto continúa pendente da emisión dos preceptivos informes sectoriais por parte dos organismos competentes.

Segundo explicou, a eventual viabilidade da iniciativa estará condicionada, en todo caso, ao cumprimento estrito da normativa vixente e á valoración de todas as afeccións recollidas durante a súa tramitación.

Esgotar todas as vías

O Concello "valora e agradece a disposición da Consellería para escoitar de maneira directa a posición municipal nun asunto que esperta unha importante preocupación social na Laracha e que para o Goberno local é prioritario".

O Executivo local reafirma a súa vontade de continuar defendendo os intereses do municipio e de esgotar todas as vías administrativas ao seu alcance para impedir que o proxecto da planta de biogás poida chegar a materializarse en Soandres.

