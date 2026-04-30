SANIDADE

PSOE e PP chocan polas citas médicas en Muxía: espera inadmisible ou alarma irresponsable?

Iago Toba fala de "ata 264 horas de espera" e Sandra Vilela di que o dato é "rotundamente falso"

Iago Toba, segundo esquerda, e concelleiros socialistas no centro de saúde de Muxía.

Iago Toba, segundo esquerda, e concelleiros socialistas no centro de saúde de Muxía. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

O PSOE de Muxía denuncia un incremento dos tempos de espera para solicitar cita co médico de familia no centro de saúde local.

A este respecto, sinala "un dato impactante e inadmisible: hai comprobadas esperas de ata 264 horas para conseguir unha cita presencial, tempos que superan con creces as 48 horas que é o tempo recomendado e acordado no marco estratéxico sanitario para conseguir unha cita non urxente", afirma Iago Toba, portavoz dos socialistas.

Ante esta realidade, anuncia que impulsarán accións "co obxetivo de conseguir que se reverta a situación de forma inmediata". O primeiro paso, anuncia Toba, será presentar "unha queixa formal á Consellería de Sanidade e a Atención ao paciente".

Iniciativa no Parlamento

Trasladarán tamén o problema ao Parlamento galego a través da deputada Patricia Iglesias e a nivel municipal presentarán unha moción. "Consideramos esta situación de extrema gravidade, os muxiáns non poden esperar case dúas semanas para atender unha doenza polo simple feito de vivir en Muxía", afirma o voceiro socialista.

Iago Toba acusa ademais de "pasotismo e desinterese" ao goberno municipal. "Temos a un alcalde desaparecido, unha tenente alcalde que prefire defender os intereses da Xunta e un BNG cego, xordo e mudo dende que a moción de censura prosperou co seu voto"

Declaracións alarmistas

A tenente de alcalde e portavoz do PP, Sandra Vilela, cualifica de "estratexia de manipulación e demagoxia" as críticas do PSOE, "e moi especialmente o seu actual voceiro e exalcalde".

Asegura que "é rotundamente falso que en Muxía existan esperas de 15 días para o médico de familia. Calquera veciño pode comprobar na aplicación oficial do Sergas que hai citas dispoñibles en menos dunha semana".

Difundir "informacións falsas para rascar un puñado de votos non é facer política, é xerar unha alarma social irresponsable cun servizo tan sensible como a saúde pública", subliña.

Considera ademais "rechamante que quen vai ao Parlamento a dar leccións de sanidade sexa o mesmo que, sendo alcalde, puxo en perigo a vida de centos de muxiáns, negando sistematicamente a contaminación da auga mentres centos de veciños caían enfermos e algúns chegaban a estar graves".

Debate serio

Pola súa banda, Sandra Vilela sinala que "a política non pode basearse no engano nin no esquecemento interesado. Muxía merece un debate serio, con datos reais e sen as manipulacións de quen xa demostrou que a súa prioridade non é a saúde dos veciños, senón a súa propia supervivencia política."

