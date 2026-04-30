Planta de residuos de Cacheiras: las dos estrategias del Concello de Teo para evitar la apertura
La alcaldesa Lucía Calvo aseguró que informará a los afectados, y que intentará que se traslade al polígono
También se estudiará la capacidad viaria, mientras la plataforma de Cacheiras reprocha que no se les alertara
En resumen: la alcaldesa de Teo volverá a pedir al responsable de Midón que abra su futura planta de tratamiento de residuos de la construcción en el polígono en ciernes, y se estudiará la capacidad de los viales de Cacheiras para el tránsito de los vehículos pesados, trasladando a los lugareños cualquier trámite que llegue a la Administración local. Esta es la conclusión de la reunión mantenida este miércoles por Gobierno teense y la plataforma de afectados.
Representación
De tal forma, en la toma de contacto, que contó con la asistencia del arquitecto municipal, abogado, ediles y regidora, además de una representación de la Plataforma STOP Planta de Residuos-Cacheiras-Aldeas Limpas, aún pendiente de constituir, la alcaldesa Lucía Calvo repitió que el ejecutivo popular que encabeza está del lado de los vecinos, y que la tramitación es, por ahora, competencia única y exclusiva de la Xunta.
Administración más cercana
Los afectados, por su parte, insistieron en que el Concello de Teo, como administración más cercana, debería haberles puesto sobre aviso sobre este proyecto para procesar inertes, ante el previsible tránsito de camiones, polvo y ruido que provocarán en el entorno de Feros y A Torre, donde al menos existen 25 viviendas próximas. Calvo, por su parte, respondía con que era de dominio público esta iniciativa, y que ya ha reaccionado omitiendo el informe que la Xunta les solicitó, en un intento de que decaiga el proyecto.
Informe firme
Sin embargo, por lo de ahora, y a la espera de que la empresa aporte toda la documentación y con un informe ambiental que se considera firme, únicamente se podrá apelar a la voluntad de Midón para reubicar las instalaciones (la mandataria volverá a convocarlo para ello), y estudiar si los viales son adecuados para la capacidad de los tráileres, aunque para ello habrá que esperar a que llegue al consistorio el proyecto propiamente dicho. "Entonces sí que podremos vigilar y expedientar, si es el caso", anticipaban fuentes jurídicas. Además, los lugareños podrán personarse, y alegar en su momento, según les informó la Xunta.
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