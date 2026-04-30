CULTURA
Xavier Ferrer Chust, de Castellón, gaña o Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís de Carballo
O 6 de maio terá lugar a entrega de premios e a inauguración da exposición das obras premiadas
O prestixioso fotógrafo castellonenco Xavier Ferrer Chust, é o gañador do XXVIII Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís, de Carballo, pola súa obra Gasolinera en Armagossa.
Ferrer Chust, que recibirá un premio de 1.500 euros, conta cunha traxectoria avalada por numerosos premios nacionais e internacionais, nove deles o ano pasado, e diversas exposicións en toda España.
O segundo premio (750 euros) recaeu en José Manuel Pérez Pena pola fotografía Amencer. Repite éxito en Carballo, tras ser galardoado no 2024 co Premio Especial.
Pola súa banda, o Premio Especial Carballo deste ano (500 euros) para a mellor obra referida ao municipio, foi para Dmytro Yaroshevskyi pola imaxe titulada La ansiedad. Ademais, o xurado concedeu un accésit (300 €) a Miguel Ángel Vijande Cea pola súa peza Roxanne.
Xurado profesional
O xurado estivo presidido pola concelleira de Cultura, Maruxa Suárez Cotelo, e composto por profesionais de recoñecido prestixio como Ángel Cordero, Patricia Gago, María Meseguer e Héctor Manuel Rodríguez Tuset, ademais de Ánxela Criado, en representación do movemento asociativo carballés, e da técnica de Cultura do Concello de Carballo, Carmen Castro, en calidade de secretaria.
Mostra de imaxes
O Concello de Carballo convida a toda a cidadanía ao acto de entrega de galardóns, que terá lugar o vindeiro mércores 6 de maio ás 20.00 horas no andar –1 do Pazo da Cultura.
Nese mesmo acto quedará inaugurada a exposición que recolle as obras premiadas e unha selección das mellores fotografías presentadas nesta edición, que reflicten a alta calidade técnica e a diversidade creativa que caracteriza ao certame.
