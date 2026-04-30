DISTINCIÓNS
Zas presume de talento escolar: dous premios para o IES Maximino Romero de Lema
Estudantes da ESO foron galardoados no certame #ParqueVibras e nos Premios Exército 2026
O IES Maximino Romero de Lema, de Baio (Zas) volve a estar de noraboa tras acadar dous novos premios.
O alumnado de 4º da ESO foi galardoado na segunda edición do concurso #ParqueVibras, unha iniciativa da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, co premio á mellor peza audiovisual co traballo O monte Aloia.
O recoñecemento destaca o compromiso dos mozos e mozas coa conservación do medio ambiente galego. Á gala asistiron alumnos de 4ºESO (Grupo Ecoaventureiros) acompañados da profesora que cordinou o proxecto, Fina Paulos Lareo, da materia de Intelixencia Artificial para a sociedade.
'Influencers' do patrimonio natural
O certame #ParqueVibras ten como obxectivo achegar os Parques Naturais de Galicia ao alumnado de secundaria, fomentando a súa sensibilización a través da creación de contido para redes sociais como Instagram, TikTok ou YouTube.
O alumnado zaense participou cun vídeo orixinal, realizado integramente en lingua galega, no que se converteron en influencers do patrimonio natural para reivindicar a protección destes espazos protexidos.
Como premio a este esforzo e á calidade do seu traballo, a clase completa do IES Maximino Romero de Lema disfrutará dunha excursión a un dos seis parques naturais de Galicia.
Ferramenta educativa
Esta saída permitirá ao alumnado coñecer de primeira man a riqueza biolóxica e a maxia de enclaves como as Fragas do Eume, o Complexo dunar de Corrubedo, o Monte Aloia, a Baixa Limia - Serra do Xurés, etc.
O concurso #ParqueVibras é un certame autonómico dirixido a estudantes de 3º e 4º da ESO en Galicia. Na súa segunda edición, consolídase como unha ferramenta educativa clave para o alumnado galego, unindo creatividade, tecnoloxía e amor pola natureza para garantir o futuro do noso patrimonio ambiental.
Premio do Exército
Por outra banda, alumnado de ESO do IES Maximino Romero de Lema gañou tamén un dos Premios Exército 2026 co traballo España: la gran olvidada, relacionado coa efeméride principal celebrada nesta edición dos premios: o 250 aniversario da contribución militar española á independencia dos Estados Unidos de América.
No certame tamén foron premiados, na categoría de Primaria, o colexio CPR La Milagrosa, de Lugo, co traballo Héroes de botas y corazón; o centro de ASPACE Asturias Ángel de la Guarda, de Oviedo, cunha maqueta titulada Guardianes del Hielo.
Os centros gañadores concorrerán á fase nacional, que será resolta entre o 11 e o 15 de maio de 2026.
