Ni Nueva Zelanda ni la Tierra Media: la aldea que parece sacada de 'El Señor de los Anillos' está a 1 hora de Santiago y es gratis

"Cuenta con mi espada. Y cuenta con mi arco. Y con mi hacha". La frase, una de las más icónicas de El Señor de los Anillos, acude rápidamente a la memoria cuando se recorre uno de los rincones de la Tierra Media que se oculta en Galicia.

Allí, en el corazón de un frondoso bosque en la Illa de A Toxa, existe una aldea que parece directamente sacada de Hobbiton. Es la Aldea de los Grobits, un parque temático a menos de una hora de Santiago inspirado en las criaturas de J. R. R. Tolkien, en el que tanto los mayores como los más pequeños pueden explorar las casas de las que, si se entrecierran los ojos, casi se puede ver salir a Frodo o a Bilbo Bolsón.

La visita es totalmente gratuita durante todos los días del año y cuenta con numerosas sorpresas escondidas para el deleite de los niños. El objetivo es simple: dejar volar la imaginación mientras se recorren los caminos de tierra de la zona y se van encontrando figuras mágicas y hasta un pozo con su propia leyenda.

El pozo mágico de la Aldea de los Grobits, en O Grove. / Facebook/Parque Infantil La Aldea de los Grobits

Algunas de las casas, semienterradas en el propio entorno al más puro estilo de La Comarca, permiten traspasar sus puertas redondas y echar un vistazo al interior. Pero un cartel advierte a los visitantes: puede que dentro esté descansando un grobit, los peculiares seres mágicos que habitan en el subsuelo de este punto de O Grove y que emergen de vez en cuando para dormir en sus hogares de piedra.

Así es la Aldea de los Grobits, un rincón de La Comarca en Galicia

La Aldea de los Grobits es un parque infantil ubicado en Pontevedra, en el que se recrea el pueblo en el que viven los hobbits. Unos personajes que, aquí, se transforman en los grobits, un juego de palabras entre hobbit y O Grove, que solo los niños, con suerte, pueden llegar a ver.

Según indica el panel informativo, estos seres viven a mucha profundidad, donde se forman las aguas termales de la isla, desde donde emergen de vez en cuando por un pozo mágico que hay en el pueblo. Es difícil 'cazarlos', pero los más pequeños tienen el poder de conseguirlo, por lo que es habitual verles recorrer el entorno en busca de las criaturas.

Además de sus pequeñas casas, el parque cuenta con una zona de ocio con columpios, toboganes, balancines e incluso una tirolina para surcar el aire como un pájaro. También existen esculturas escondidas por los alrededores de la zona, un incentivo para que las familias paseen por la naturaleza mientras se sorprenden con las tallas de colores que asoman entre los árboles.

Vista general de este parque infantil de la Illa da Toxa inspirado en 'El Señor de los Anillos'. / Facebook/Parque Infantil La Aldea de los Grobits

Algunas evocan a animales propios del bosque, como zorros, erizos, águilas, lobos o jabalíes, pero, como cualquier aldea mágica que se precie, la fantasía no tarda en hacer acto de presencia. Así, uno se tropieza, por ejemplo, con temibles dragones, un ser de piedra emergiendo de las rocas o una tarántula gigante que se esconde en su guarida y que puede que provoque algún que otro sobresalto.

Las figuras son obra de Eugenio Linares, conocido como 'el escultor de la motosierra', que, como su nombre indica, es capaz de lograr un gran realismo utilizando esta herramienta. El artista también ha fabricado para esta aldea algunos asientos singulares, como pequeños taburetes o bancos con setas y ardillas para que las familias puedan sentarse, si así lo desean, a admirar el entorno circundante.

"Es uno de los parques más originales de Galicia"

Esta escapada familiar cerca de Santiago tiene algo de búsqueda del tesoro. Y no solo por sus figuras escondidas, sino por la propia forma de hallar el parque.

Y es que, para dar con él, hay que recorrer el monte de A Toxa y seguir los troncos pintados de colores. Esas son las pistas que nos llevarán hasta este rincón mágico de Pontevedra, que algunos consideran "uno de los parques más originales de Galicia".

Así lo afirman creadores de contenido como Pablo Vázquez (@gallegoviajero), que gozó de la experiencia y la compartió en sus redes. "Las esculturas de madera me volaron la cabeza. Hará que los más pequeños de la casa se lo pasen en grande", afirmó en el vídeo, en el que se le puede ver paseando por el entorno.

Para el influencer, la recreación de Hobbiton también estaba a la altura. "Parece sacado del Señor de los Anillos", aseguró, indicando que la zona es ideal para "fomentar la conexión con la naturaleza y la imaginación infantil".

Uno de los aspectos positivos del lugar es que, de vez en cuando, se añaden nuevas figuras o incluso se decora de forma navideña cuando se acercan las fiestas de diciembre. Pero, si lo que se desea después de la visita es encontrar otro rincón mágico de un estilo similar, no hay que irse muy lejos.

También a una hora de Santiago se encuentra el Bosque Máxico de Bonxe, otro bosque con criaturas de fantasía -esta vez, gnomos-, con un estanque y más esculturas para armar un plan de fin de semana en la naturaleza junto a los más pequeños. Los mayores que quieran seguir en la Tierra Media también cuentan con Mi Tesoro, un original hotel en Viveiro en el que uno se puede quedar a dormir -ahora sí- en las casas de los hobbits.