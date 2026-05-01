Ana Mancebo, heroína en el accidente de Negreira: "No piensas... solo queríamos sacar a la gente del coche"

Ana Mancebo, vecina de Negreira y titular de un conocido salón local de belleza, fue una de las primeras personas que bajó al río Barcala a rescatar a los heridos, tras una colisión que acabó con un turismo semisumergido... y un padre junto a sus dos hijos pequeños dentro este miércoles. «En ese momento no piensas... solo queríamos sacar a la gente del coche», relata esta valiente. En cuanto a la evolución de los cuatro heridos, parece que es positiva.

«Nos asustamos un poco, porque al principio no veíamos a nadie en los asientos delanteros; el motivo era que el padre –vecino de la parroquia de Aro– estaba ya auxiliando a sus hijos detrás». Fueron momentos de mucha tensión, porque a pesar de que el curso fluvial que da nombre a la comarca apenas tiene un metro de profundidad, «uno de los niños, el más pequeño –de 2 años, el otro tiene 5– estaba cubierto por el agua», relata otra de las personas que se acercó al lugar.

Reacción inmediata

De hecho, solo se explica la rápida reacción del padre ante el subidón de adrenalina que vivió tras la colisión. Fue embestido por el Audi de una vecina de Brión quien se encontraba en shock, asegurando no recordar nada de lo que había pasado. El turismo con la familia se precipitó por una rampa al Barcala, y justo antes de llegar al agua, volcó debido al desnivel. El progenitor fue evacuado en helicóptero, y se quejaba de un fuerte dolor en el pecho y en un costado. Pero lo que más temían, tanto él como los presentes, era por el estado del pequeño de dos años: había tragado mucha agua, aunque no llegó a perder el conocimiento. Según sus familiares, fue el único trasladado a la UCI, pero como el resto de los lesionados, evoluciona bien. «Iso esperamos», relataba el tío de la criatura, visiblemente emocionado a pie del puente.

Ruta fluvial

Mancebo, que se disponía a recorrer la senda fluvial que lleva al refugio de Covas, paseaba con su marido, «y en ese momento escuchamos un golpe muy fuerte; nos acercamos, junto a otra pareja y Juan Noya (otro vecino), y también había clientes del bar Porto, que bajaron a ayudar».

Por su parte, los dos conductores salieron por su propio pie mientras se reanimaba al chaval que tragó agua. El Audi que presumiblemente impactó por detrás contra el turismo que terminó sumergido, chocó con un muro del otro lado de la carretera, por lo que no cayó al río. A mediodía, una grúa con pluma retiraba el automóvil aún con las ruedas para arriba bajo el agua, a la entrada de la villa.

Vender la casa

Jesús Caamaño es vecino de Ponte Negreira, reside en el número 11 y asegura que "tiña gañas de vender a casa, pola perigosidade". Y es que según su testimonio, no es el primer accidente que ocurre en esa zona, donde hay un cruce complicado con la carretera que se dirige a Ons, Brión.

Jesús Caamaño, vecino d ela zona, está pensando en vender su vivienda ante los accidentes en la zona / M.M.O.

Precisamente, los responsables del Bar Porto aseguran que hace varios años "outro coche tamén acabou no río", en un punto en el que, además, suelen reproducirse los controles de alcoholemia.

"Eu non o vin, porque non estaba na casa, pero imaxínate que impacta contra o meu inmoble", declaraba Caamaño. Curiosamente, las primeras fuerzas de seguridad en presentarse fueron una patrulla de la Policía Autonómica, que circulaba por la zona, y a la que se unieron GES de Brión, Bombeiros do Xallas, Tráfico, 061 y Protección Civil.