La Diputación de A Coruña destaca el modelo de éxito de Cooperativas Lácteas Unidas tras conseguir un premio PEL

La diputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente de la Diputación de A Coruña, Rosa Ana García, visitó las instalaciones de Cooperativas Lácteas Unidas (Clun) en Ames, una de las empresas reconocidas en la pasada edición de los Premios PEL. Durante la visita, la diputada se interesó por el funcionamiento de la cooperativa y por su actividad, conociendo de primera mano su modelo productivo y organizativo, así como su papel como referente del sector agroalimentario gallego. Clun integra a miles de ganaderos y desarrolla una actividad que abarca desde la producción hasta la transformación y comercialización de leche y derivados.

Con sede maiana

La cooperativa, con sede en Ames, nació de la unión de varias entidades del sector con el objetivo de reforzar el ámbito agroganadero gallego y garantizar un modelo sostenible y con futuro para el medio rural, combinando tradición, innovación y compromiso con el territorio. Rosa Ana García puso en valor el papel de CLUN como ejemplo de empresa reconocida en los Premios PEL y destacó que "iniciativas como esta demostran que na nosa provincia hai proxectos empresariais sólidos, con capacidade de medrar e de competir, xerando emprego e riqueza sen perder o vínculo co territorio”.

Plazo abierto

La diputada aprovechó la visita para recordar que continúa abierto el plazo de presentación de candidaturas para la octava edición de los Premios PEL, que este año reparten 80.000 euros, la mayor cuantía de su historia. El periodo para presentarse a los premios permanecerá abierto hasta el 12 de mayo a las 14.00 horas.

En este sentido, animó al conjunto del tejido empresarial de la provincia a participar en la convocatoria y subrayó que “os Premios PEL son unha oportunidade para dar visibilidade ao talento empresarial da provincia e recoñecer o traballo de empresas que están a impulsar o desenvolvemento económico e social dos nosos concellos”, terminaba.