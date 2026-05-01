PLANS POLÉMICOS

Dobre fronte na Laracha contra a planta de biogás e unha antena

Deputación, Concello, grupos políticos e veciños rexeitan o proxecto de Soandres

Onte concentráronse para frear a instalación de telefonía

Concentración diante do colexio Otero Pedrayo en contra da antena.

Concentración diante do colexio Otero Pedrayo en contra da antena. / PSOE Laracha

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

Dous polémicos proxectos manteñen en pé de guerra a veciñanza da Laracha e tamén os representantes políticos municipais: o dunha planta de biogás na parroquia de Soandres e o da instalación dunha antena de telefonía a carón do Colexio Otero Pedrayo.

A Deputación da Coruña aprobou unha declaración institucional unánime de rexeitamento á referida planta de biogás, e o alcalde, José Manuel López, e o concelleiro de Urbanismo, Pablo Cambón, trasladáronlle á conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a preocupación existente no municipio polo referido proxecto.

José Manuel López, esquerda, Ángeles Vázquez e Pablo Cambón.

José Manuel López, esquerda, Ángeles Vázquez e Pablo Cambón. / Cedida

O rexedor trasladoulle ademais á responsable autonómica o contido das alegacións que o Concello presentará nos próximos días, centradas principalmente na protección do patrimonio, no risco de afeccións ao río Anllóns e nas molestias derivadas dos cheiros asociados á actividade prevista.

A conselleira informoulle aos representantes municipais que a Xunta está a tramitar este expediente co máximo rigor técnico e con todas as garantías administrativas, indicando que o proxecto continúa pendente da emisión dos preceptivos informes sectoriais.

Charla con especialistas

Pola súa banda, a plataforma Stop Biogás convocou para hoxe unha charla co pneumólogo Evaristo Lombardero, e a gandeira das Somozas Diana Fernández, para avaliar as posibles consecuencias que se derivarían da implantación da referida planta de tratamento de residuos.

E o Movemento Sumar Galicia levou ao Congreso dos Deputados a preocupación social e ambiental xerada polo modelo de implantación de macroplantas de biogás e industriais en contornas rurais habitadas, tomando como referencia o proxecto da Laracha.

Manifestación en Vilaño

Por outro lado, veciños e membros da ANPA O Acevo do CEIP Otero Pedrayo manifestáronse onte para rexeitar a instalación de telefonía. Ao acto sumáronse representantes do BNG, PSOE e sete edís do goberno local (PP).

Aos congregados preocúpanlle os posibles efectos da antena na saúde dos escolares, do persoal do centro e tamén da propia veciñanza da zona.

Dende o goberno local subliñan que "o Concello considera desde o inicio do procedemento que a ubicación proposta non é a máis axeitada pola súa proximidade ao colexio".

Defensa do interese xeral

Reiteran que continuarán traballando dentro das súas competencias "para defender o interese xeral", e neste sentido insiste en que "esgotará todas as vías legais ao seu alcance para evitar que a instalación se leve a efecto nese emprazamento".

Nesta liña, o Concello ten xa solicitados informes técnicos e xurídicos a organismos especializados en lexislación sobre radiofrecuencia e saúde co obxectivo de dispoñer de todas as garantías e coñecemento necesario á hora de adoptar calquera decisión no marco do expediente.

O Concello da Laracha, enganden dende o goberno local, "continuará mantendo informada á cidadanía sobre a evolución deste asunto que require do máximo rigor, responsabilidade e sensibilidade por parte das administracións públicas e tamén dos promotores do proxecto".

