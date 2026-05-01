PLANS POLÉMICOS
Dobre fronte na Laracha contra a planta de biogás e unha antena
Deputación, Concello, grupos políticos e veciños rexeitan o proxecto de Soandres
Onte concentráronse para frear a instalación de telefonía
Dous polémicos proxectos manteñen en pé de guerra a veciñanza da Laracha e tamén os representantes políticos municipais: o dunha planta de biogás na parroquia de Soandres e o da instalación dunha antena de telefonía a carón do Colexio Otero Pedrayo.
A Deputación da Coruña aprobou unha declaración institucional unánime de rexeitamento á referida planta de biogás, e o alcalde, José Manuel López, e o concelleiro de Urbanismo, Pablo Cambón, trasladáronlle á conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a preocupación existente no municipio polo referido proxecto.
O rexedor trasladoulle ademais á responsable autonómica o contido das alegacións que o Concello presentará nos próximos días, centradas principalmente na protección do patrimonio, no risco de afeccións ao río Anllóns e nas molestias derivadas dos cheiros asociados á actividade prevista.
A conselleira informoulle aos representantes municipais que a Xunta está a tramitar este expediente co máximo rigor técnico e con todas as garantías administrativas, indicando que o proxecto continúa pendente da emisión dos preceptivos informes sectoriais.
Charla con especialistas
Pola súa banda, a plataforma Stop Biogás convocou para hoxe unha charla co pneumólogo Evaristo Lombardero, e a gandeira das Somozas Diana Fernández, para avaliar as posibles consecuencias que se derivarían da implantación da referida planta de tratamento de residuos.
E o Movemento Sumar Galicia levou ao Congreso dos Deputados a preocupación social e ambiental xerada polo modelo de implantación de macroplantas de biogás e industriais en contornas rurais habitadas, tomando como referencia o proxecto da Laracha.
Manifestación en Vilaño
Por outro lado, veciños e membros da ANPA O Acevo do CEIP Otero Pedrayo manifestáronse onte para rexeitar a instalación de telefonía. Ao acto sumáronse representantes do BNG, PSOE e sete edís do goberno local (PP).
Aos congregados preocúpanlle os posibles efectos da antena na saúde dos escolares, do persoal do centro e tamén da propia veciñanza da zona.
Dende o goberno local subliñan que "o Concello considera desde o inicio do procedemento que a ubicación proposta non é a máis axeitada pola súa proximidade ao colexio".
Defensa do interese xeral
Reiteran que continuarán traballando dentro das súas competencias "para defender o interese xeral", e neste sentido insiste en que "esgotará todas as vías legais ao seu alcance para evitar que a instalación se leve a efecto nese emprazamento".
Nesta liña, o Concello ten xa solicitados informes técnicos e xurídicos a organismos especializados en lexislación sobre radiofrecuencia e saúde co obxectivo de dispoñer de todas as garantías e coñecemento necesario á hora de adoptar calquera decisión no marco do expediente.
O Concello da Laracha, enganden dende o goberno local, "continuará mantendo informada á cidadanía sobre a evolución deste asunto que require do máximo rigor, responsabilidade e sensibilidade por parte das administracións públicas e tamén dos promotores do proxecto".
- María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: 'Es una tomadura de pelo y vamos a pelear
- Un padre y sus hijos menores caen con el coche al río tras una colisión en Negreira
- De picheleiro a picholeiro: la otra identidad de los santiagueses que viene de una ciudad construida para conducir el agua
- Ni Carnota ni Muxía: la playa a 40 minutos de Santiago donde ya se ve el mar de ardora
- Pelea a bastonazos entre dos hombres en la rúa dos Concheiros: 'A estas alturas ya no nos extrañamos de nada
- Así es la visita gratuita que entra en el túnel subterráneo oculto de la Cidade da Cultura
- La Xunta asegura que las cifras de expropiación en Mallou son solo estimaciones y no valores definitivos
- Diego Martínez, ganadero que compró la vaca más cara de Galicia en 8.405 euros: 'Son 1.200 kilos de máxima calidad